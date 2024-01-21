Жить на пенсии: самозанятых ждут первые социальные льготы

В России к концу 2023 года было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, их совокупный доход составил 3,2 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе. Сумма среднего чека за услуги самозанятых граждан составляет 1882 рубля. Сейчас те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, но могут делать это на добровольной основе, формируя свои пенсионные права. При этом работающие самозанятые не могут получать пособия, а пенсия им выплачивается как работающим пенсионерам — без индексации. В связи с этим Минтруд разработал законопроект, предлагающий исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих лиц: тогда индексация получаемых ими страховых выплат будет осуществляться в общем порядке. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего поступит в Госдуму.

Пособия и пенсии для самозанятых, поправки в закон 422-ФЗ

Минтруд РФ приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих. Новшества дают возможность индексировать их пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Самозанятые, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», освобождены от обязанности уплачивать страховые взносы. При этом они могут делать их на добровольной основе, формируя свои пенсионные права. В этом случае самозанятый гражданин считается работающим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Законопроект разработан, чтобы пенсионерам-самозанятым не приходилось выбирать между повышением своей пенсии в будущем, добровольно уплачивая взносы, и индексацией уже получаемой выплаты, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование .

На взгляд экс-министра труда РФ, завкафедрой труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Сергея Калашникова, идея узаконить статус пенсионеров-самозанятых как неработающих соответствует принципу справедливости, который был нарушен делением пенсионеров на работающих и неработающих .

Предлагаемые нововведения, безусловно, работают в пользу граждан, подтверждает и бывший министр труда России, депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

— Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам в принципе неправильна и несправедлива. Если эта дискриминация будет отменена хотя бы для одной категории пенсионеров — самозанятых, — это станет маленьким шажком в правильном направлении, — замечает она.

Однако наиболее предпочтительным вариантом включения самозанятых в страховую пенсионную систему , по суждению Оксаны Дмитриевой, является фиксированный платеж, который должен быть эквивалентен взносам на один пенсионный коэффициент (балл) ежегодно. В любом другом варианте будет иметь место неравенство условий для работников по найму, ИП и самозанятых , убеждена экономист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева объясняет, что по нынешним правилам у самозанятого есть право только на социальную пенсию, которая заметно ниже страховой. Для появления права на страховую пенсию самозанятый должен добровольно вступить в программу обязательного пенсионного страхования, чтобы накопить необходимый стаж и величину индивидуального пенсионного коэффициента.

Также самозанятые сегодня не подлежат обязательному социальному страхованию. Это значит, что они не имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности и других льгот.

Вместе с тем, по словам Цунаевой, нормативное регулирование деятельности самозанятых нуждается в корректировке с учетом тех проблем и предложений, которые самозанятые поднимают.

— В настоящее время если самозанятый добровольно уплачивает страховые пенсионные взносы, то в глазах государства формально становится работающим гражданином, что препятствует получению некоторых пособий, привязанных к критерию нетрудоспособности или безработности, — отмечает член президиума правления «Опоры России» Михаил Рыженков.

Предлагаемое нововведение простимулирует часть граждан, беспокоящихся об утрате права на пособие, зарегистрироваться в качестве самозанятых, поясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что такое бонус по налогу для самозанятых и как его получить

В свою очередь Торгово-промышленная палата (ТПП) поддерживает инициативу исключить самозанятых из числа лиц, признаваемых осуществляющими работу или иную деятельность, поскольку это позволит пенсионерам получать определенные социальные льготы.

— Можно также обсудить повышение для данной категории граждан размера налогового бонуса, который автоматически предоставляется вновь зарегистрированным самозанятым, — рассуждает в разговоре с «Известиями» президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он добавляет, что если сейчас для всех самозанятых приветственный бонус составляет 10 тыс. рублей, то для людей пенсионного возраста его можно повысить вдвое.

Справка «Известий» Все самозанятые имеют право на налоговый бонус в 10 тыс. рублей. Он применяется автоматически и уменьшает ставку налога, пока не будет полностью потрачен. В результате в первое время самозанятый платит 3%, а не 4% при получении доходов от частного лица, и 4%, а не 6% — если доход принесло сотрудничество с организацией или ИП.

Более того, ТПП предлагает распространить на микропредприятия условия, созданные для самозанятых. Ведь именно у последних нет проверок, отчетности, обязанности платить страховые взносы и так далее. То есть условия намного выгоднее, чем у индивидуальных предпринимателей.

— Из-за такой дискриминации наблюдается существенный отток сотрудников в самозанятые, что особенно характерно для индустрии красоты и сферы производства кондитерских изделий, выпечки и кулинарии , — отметил глава ТПП.

В Центре стратегических разработок (ЦСР) также положительно относятся к инициативе Минтруда, поскольку она стимулирует предпринимателей, уже зарегистрированных как самозанятые, платить добровольные пенсионные взносы. Конечная сумма их пенсии будет повышаться за счет индексации, а значит, у идеи делать добровольные отчисления вырастет привлекательность, полагают в ЦСР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным ФНС России, число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в течение последнего года выросло на 2,7 млн человек и составило почти 9,3 млн человек. Учитывая динамичный рост числа официально зарегистрированных самозанятых, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич предполагает, что ключевую роль в популярности НПД играет простота в его применении.

— Вместе с тем, вероятно, в ближайшие годы вопрос пенсий и социальных льгот станет более актуальным и чувствительным для самозанятых, поэтому, безусловно, правильно, что Минтруд сейчас озаботился этим вопросом , — сказал Александр Исаевич.

Имеет ли самозанятый право на больничный лист

Проблема сокращения поступлений в социальные фонды от самозанятых в нашей стране не уникальна , разъясняет член комиссии Государственного Совета РФ, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. К примеру, по данным Института финансовых исследований Великобритании, за последние годы резко сократился объем пенсионных накоплений самозанятого населения этого государства.

Соответственно, одна из ключевых задач правительства Соединенного Королевства заключается в стимулировании людей откладывать себе на пенсию. Для этих целей государство софинансирует пенсионные взносы самозанятых и индексирует их накопительную часть.

А вот в Германии самозанятые лица вообще не обязаны осуществлять взносы в государственную пенсионную систему, однако на выбор есть несколько программ инвестирования накоплений, которые в будущем помогут обеспечить достойную жизнь в старости («Рюруп», «Ристер» и др.).

— Во многих странах придумывают различные «плюшки» для привлечения средств самозанятых, и в этой связи их индексация и частичное перенаправление в накопительную пенсионную часть — минимальное, что можно сделать в России, — подчеркивает Альберт Бахтизин.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В свою очередь Михаил Рыженков напоминает, что налоговая ставка для самозанятых в размере 4–6% в РФ — одна из самых низких в мире. Большая ее часть идет на обязательное медицинское страхование, а остаток — в региональный бюджет. Это сделано для того, чтобы стимулировать людей выходить из тени, дополнительно финансировать систему обязательного медицинского страхования и давать небольшой стимул регионам развивать систему поддержки самозанятых на свое усмотрение в зависимости от ситуации.

— Чтобы делать пенсионные отчисления, потребуется существенно повысить налоговую ставку или обязать всех самозанятых платить страховые взносы, что существенно повлияет на уровень востребованности этого налогового режима и оттолкнет тех, кто уже вышел из тени, — рассуждает Михаил Рыженков. По его словам, именно поэтому было принято решение предоставить самозанятым возможность самостоятельно решать, необходимы ли им пенсионные накопления или нет.

Впрочем, бывший министр труда России Оксана Дмитриева считает, что автоматический перевод в 1% от налоговых выплат самозанятых в пенсионный фонд возможен . Хотя объем фактически уплаченных взносов вряд ли позволит накопить необходимое количество баллов для выхода на трудовую страховую пенсию, рассуждает она. Напомним, с 2025 года для оформления страховой пенсии необходимо набрать минимум 30 баллов.

— Таким образом, при стаже 30 лет объем взносов должен быть в среднем таков, чтобы каждый год формировался хотя бы один балл. В 2024 году для формирования одного балла в СФР нужно перечислить 48 950 рублей. Для формирования такого объема взносов необходимо при 1% отчислений от профессионального дохода иметь доход, превышающий 4,9 млн рублей в год.

А в большинстве случаев у самозанятых доход существенно меньше, поэтому подобный механизм вряд ли обеспечит накопление минимального объема баллов, поясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако всё же проблемы остаются. Уплата налога на профессиональный доход в размере 4–6% для самозанятых — это сейчас «выход из тени», ведение бизнеса в рамках правового поля, но из этих налогов нет никаких отчислений в СФР, замечает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Самозанятым не выплачивается больничный лист, не формируются пенсионные накопления . Это можно сделать только самостоятельно, заключив договор с СФР и внося определенные суммы, — поясняет эксперт.