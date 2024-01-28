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Глава ВМС Украины заявил о готовности принять списанные корабли Великобритании

Глава ВМС Украины Неижапа: Киев будет рад получить британские фрегаты
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Киев будет рад получить списанные корабли Великобритании в состав своего флота. Об этом заявил 27 января командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Речь идет о двух фрегатах HMS Westminster и HMS Argyll, которые Великобритания хочет вывести из эксплуатации из-за нехватки моряков. Британская газета The Telegraph сообщала, что эти судна будут утилизированы или проданы союзникам, а экипажи кораблей будут обслуживать фрегаты нового класса Type 26.

«Конечно, флоту нужны военные корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Вот почему, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов [украинским] Военно-морским силам, мы будем очень рады», — сказал Неижпапа.

Фунт на корабле: Британия бросает вызов российскому флоту
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Ранее, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

На следующий день, 11 декабря, в британском министерстве обороны сообщили, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет оказывать поддержку Украине в военных возможностях на море и будет предоставлять киевскому режиму военные корабли.

20 декабря обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS написал, что возможная отправка Британией военных кораблей в Черное море для усиления ВСУ будет крупной ошибкой. Он указал на то, что в таком случае российские военные предпримут все возможные усилия для ликвидации британского вооружения, чтобы предотвратить атаки со стороны украинских подразделений в Черном море.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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