Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:3
Общество
У журналистки «Известий» диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения
Общество
«Известия» узнали о состоянии экипажа рухнувшего Falcon 10
Мир
Глава МИД КНР назвал главным вызовом в отношениях с США проблему Тайваня
Мир
Самолет Airbus экстренно сел в Анталье из-за сообщений о криках из грузового отсека
Армия
Экипаж танка Василия Плотникова уничтожил два танка и две ББМ ВСУ
Спорт
Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны»
Общество
Более 50 жителей частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону разместили в ПВР
Армия
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Мир
Хельсинки и Лондон приостановили поддержку БАПОР после обвинений Израиля
Армия
«Известия» показали кадры работы бойцов ВС РФ по позициям ВСУ под Клещеевкой
Мир
Чиновников минобороны Украины заподозрили в хищении почти $40 млн
Мир
В США спустя 54 года владельцам вернули украденную картину
Мир
На Украине сообщили о пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после удара
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

Эндокринолог назвала способ продлить молодость с помощью чая

Эндокринолог Павлова: три чашки чая в день могут продлить молодость
0
Фото: Unsplash
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три чашки чая в день способны замедлить биологическое старение человека. Об этом заявила 27 января доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health.

Ученые опросили почти 14 тыс. жителей Китая и Великобритании об их предпочтениях: какой сорт чая они любят, в каком количестве пьют напиток. А после этого на протяжении двух лет наблюдали за участниками опроса — фиксировали различные показатели, в том числе биологический возраст.

«Омолаживающее действие достигалось при ежедневном употреблении порядка трех чашек чая в день, или 6–7 г заварки. Сорт чая при этом особого значения не имеет, главное — пить напиток регулярно, но в умеренном количестве», — отметила эндокринолог в своем Telegram-канале.

Павлова пояснила, что бороться со старением помогают содержащиеся в чае активные соединения и вещества. При этом она добавила, что омолаживающий эффект увеличится, если также отказаться от спиртного.

«Хотите еще больше пользы для организма? Не добавляйте в напитки сахар, мед, молоко, сиропы и др. Оправдывать съеденную шоколадку и гору печенья чаепитием тоже не стоит», — заключила эндокринолог.

Химическая зависимость: пять элементов для здорового рациона
Врачи рассказали о пользе магния, калия, селена, меди и цинка

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что к полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

До этого, 22 ноября, врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина посоветовала добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты: шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024