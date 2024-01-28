Эндокринолог назвала способ продлить молодость с помощью чая

Три чашки чая в день способны замедлить биологическое старение человека. Об этом заявила 27 января доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health.

Ученые опросили почти 14 тыс. жителей Китая и Великобритании об их предпочтениях: какой сорт чая они любят, в каком количестве пьют напиток. А после этого на протяжении двух лет наблюдали за участниками опроса — фиксировали различные показатели, в том числе биологический возраст.

«Омолаживающее действие достигалось при ежедневном употреблении порядка трех чашек чая в день, или 6–7 г заварки. Сорт чая при этом особого значения не имеет, главное — пить напиток регулярно, но в умеренном количестве», — отметила эндокринолог в своем Telegram-канале.

Павлова пояснила, что бороться со старением помогают содержащиеся в чае активные соединения и вещества. При этом она добавила, что омолаживающий эффект увеличится, если также отказаться от спиртного.

«Хотите еще больше пользы для организма? Не добавляйте в напитки сахар, мед, молоко, сиропы и др. Оправдывать съеденную шоколадку и гору печенья чаепитием тоже не стоит», — заключила эндокринолог.

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что к полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

До этого, 22 ноября, врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина посоветовала добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты: шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.