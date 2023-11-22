Реклама
Прямой эфир
Армия
Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
Мир
В США призвали Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Общество
В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Мир
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Общество
Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте
Мир
В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе
Мир
На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Общество
Певцу Шарлоту грозит три административных дела
Армия
Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»
Общество
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
Общество
В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами

Косметолог назвала помогающие сохранить красоту продукты

Косметолог Малкина: зеленые овощи и фрукты замедляют старение кожи
0
Фото: Getty Images/Erika Bunea
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продукты, которые составляют рацион человека, влияют не только на его здоровье и самочувствие, но и внешний вид. О том, какие продукты способствуют сохранению молодости и упругости кожи «Известиям» 22 ноября рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина.

«Самое главное правило — питание должно быть разнообразным. Нельзя зацикливаться на какой-то одной группе продуктов и ждать невероятных результатов. Чем шире рацион, тем больше полезных веществ, которые препятствуют старению клеток, попадает в организм. Необходимо, чтобы в ежедневном рационе всегда присутствовали полезные жиры, витамины, макро- и микроэлементы, а также белки и углеводы», — рассказала Малкина.

Исходя из этого, врач посоветовала добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты — шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые улучшают кровообращение, способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.

«Такие виды рыбы, как лосось, тунец, скумбрия и сардины, являются источниками омега-3 жирных кислот. Они помогают бороться с воспалениями, стимулируют обновление клеток, поддерживают уровень увлажненности кожи, стимулируют выработку коллагена. Лосось богат витамином D, который важен для поддержания упругости кожи и предотвращения морщин», — добавила косметолог.

Крем ей к лицу: как защитить кожу зимой
Неправильный уход в холод может спровоцировать дерматоз

Также, по ее словам, полезны для кожи миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа, в которых содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамин Е. Они улучшают текстуру и упругость кожи, предотвращают появление морщин и пигментации.

В свою очередь, фасоль, чечевица и нут содержат большое количество белка и антиоксидантов, способствующих омоложению кожи. Кроме того, они помогают поддерживать уровень энергии и улучшают общее состояние организма, отметила врач.

«Цельнозерновые, такие как овсянка, гречка, коричневый рис, богаты клетчаткой, которая помогает выводить токсины из организма и поддерживать здоровье кожи. Цельнозерновые продукты также способствуют поддержанию уровня сахара в крови и улучшению настроения», — подчеркнула Малкина.

Помимо этого, она обратила внимание на важность белка под названием коллаген — он поддерживает структуру кожи и сохраняет ее упругость. В качестве добавок, по словам врача, можно принимать гидролизованный коллаген.

«Не стоит забывать и об уровне общего белка в организме, который является основным строительным компонентом не только для коллагена, но и для всех структур нашего тела. Богаты белком мясо, птица, морепродукты, орехи и бобовые, твердые сорта сыра и молочные продукты, наваристый бульон, холодец», — отметила специалист.

В заключение она обратила внимание на важность потребления достаточного количества чистой питьевой воды, которая помогает сохранить кожу увлажненной и молодой. При этом косметолог подчеркнула, что чай, супы и кофе не в счет — речь идет именно о чистой питьевой воде.

Треугольник смерти: почему опасно трогать высыпания на лице
Врачи рассказали, от каких болезней можно уберечь подростков

18 сентября врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова рассказала, что возникновению акне могут способствовать молоко, газировка и белый хлеб.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023