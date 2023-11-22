Косметолог назвала помогающие сохранить красоту продукты

Продукты, которые составляют рацион человека, влияют не только на его здоровье и самочувствие, но и внешний вид. О том, какие продукты способствуют сохранению молодости и упругости кожи «Известиям» 22 ноября рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина.

«Самое главное правило — питание должно быть разнообразным. Нельзя зацикливаться на какой-то одной группе продуктов и ждать невероятных результатов. Чем шире рацион, тем больше полезных веществ, которые препятствуют старению клеток, попадает в организм. Необходимо, чтобы в ежедневном рационе всегда присутствовали полезные жиры, витамины, макро- и микроэлементы, а также белки и углеводы», — рассказала Малкина.

Исходя из этого, врач посоветовала добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты — шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые улучшают кровообращение, способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.

«Такие виды рыбы, как лосось, тунец, скумбрия и сардины, являются источниками омега-3 жирных кислот. Они помогают бороться с воспалениями, стимулируют обновление клеток, поддерживают уровень увлажненности кожи, стимулируют выработку коллагена. Лосось богат витамином D, который важен для поддержания упругости кожи и предотвращения морщин», — добавила косметолог.

Также, по ее словам, полезны для кожи миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа, в которых содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамин Е. Они улучшают текстуру и упругость кожи, предотвращают появление морщин и пигментации.

В свою очередь, фасоль, чечевица и нут содержат большое количество белка и антиоксидантов, способствующих омоложению кожи. Кроме того, они помогают поддерживать уровень энергии и улучшают общее состояние организма, отметила врач.

«Цельнозерновые, такие как овсянка, гречка, коричневый рис, богаты клетчаткой, которая помогает выводить токсины из организма и поддерживать здоровье кожи. Цельнозерновые продукты также способствуют поддержанию уровня сахара в крови и улучшению настроения», — подчеркнула Малкина.

Помимо этого, она обратила внимание на важность белка под названием коллаген — он поддерживает структуру кожи и сохраняет ее упругость. В качестве добавок, по словам врача, можно принимать гидролизованный коллаген.

«Не стоит забывать и об уровне общего белка в организме, который является основным строительным компонентом не только для коллагена, но и для всех структур нашего тела. Богаты белком мясо, птица, морепродукты, орехи и бобовые, твердые сорта сыра и молочные продукты, наваристый бульон, холодец», — отметила специалист.

В заключение она обратила внимание на важность потребления достаточного количества чистой питьевой воды, которая помогает сохранить кожу увлажненной и молодой. При этом косметолог подчеркнула, что чай, супы и кофе не в счет — речь идет именно о чистой питьевой воде.

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