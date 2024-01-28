В возрасте 69 лет скончался продюсер «Симпсонов» Джон Буш

На 70-м году жизни скончался продюсер мультсериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter во вторник, 23 января.

Отмечается, что он умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Причиной смерти врачи назвали В-клеточную лимфому ствола головного мозга. Об этом рассказал его близкий друг Кевин Баннерман.

Джон Буш родился 6 июля 1954 года в штате Миннесота, однако спустя шесть лет его семья приняла решение переехать в Токио. Мальчик учился в Американской школе в Японии, а затем в средней школе Тёфу. По окончании школы Буш вернулся в США, чтобы продолжить обучение в Государственном колледже Сан-Франциско на факультете театрального искусства.

Буш принимал участие в таких телевизионных проектах, как «Царь горы», «Новые Луни Тюнз», «Скуби-Ду!», «Призрак гурмана» и другие. За работу над «Симпсонами» в 2001 году продюсер был удостоен премии «Эмми» за выдающуюся анимационную программу. В следующем году он снова был номинирован на эту престижную премию.

У него остались сестра Мэри, брат Рик и племянница Тейлин.

Поминальная служба состоится в полдень 28 января в Лос-Анджелесе.