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В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

Партия Вагенкнехт в ФРГ призвала к мораторию на вступление Украины в ЕС

Партия депутата бундестага Сары Вагенкнехт отвергла прием Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Бывшая депутат от левых сил Сара Вагенкнехт, основавшая новую партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), провела 27 января первый партийный съезд в Берлине. На нем была принята программа партии, с которой она будет представлена в июне на выборах в Европарламент. Среди ключевых положений — отношения с РФ и Украиной, рвущейся в ЕС.

Сара Вагенкнехт обратилась к делегатам, отметив, что общество находится на переломном этапе, а избиратели охвачены «неуверенностью, возмущением и яростью». Она раскритиковала становящееся всё более непопулярным правительство Олафа Шольца и призвала к немедленному прекращению конфликта на Украине.

«Мы намерены изменить политику в Германии», — приводит ее слова Financial Times.

Обращаясь к традиционно левым избирателям со своим призывом к повышению минимальной заработной платы, улучшению пенсий и доступной энергии, она также старалась привлечь избирателей крайне правой «Альтернативы для Германии» (AДГ), которые выступают против экономических санкций против России и поддержки Германией киевского режима.

«Мы снабжаем их оружием до победы, в которую собственные генералы Украины больше не верят. Нет войне, нет экспорту оружия в зоны боевых действий», — призвала она.

Вагенкнехт также призывает к бессрочному использованию двигателей внутреннего сгорания и возврату к импорту нефти и газа из России.

«Европа должна стать самостоятельным игроком на мировой арене, а не играть роль мяча в конфликте великих держав и вассала США. <Военная операция> на Украине — это кровавая прокси-война между НАТО и Россией», — сказано в программе партии.

Запад мог бы предотвратить это и положить конец конфликту, подчеркивают однопартийцы Вагенкнехт. В программе партии немало критики в адрес ЕС и его нынешней политики. Глава ССВ утверждает, что в нынешней конституции «Евросоюз наносит ущерб европейской идее», и указывает на необходимость отказа от соблюдения правил ЕС при необходимости.

«ССВ выступает за невыполнение требований ЕС на национальном уровне, если они противоречат экономическому здравому смыслу, социальной справедливости, миру, демократии и свободе выражения мнений», — цитирует программу портал Tagesschau.

Партия призывает наложить «мораторий на расширение ЕС», задав единые критерии для всех стран, планирующих вступление в союз.

«Начало переговоров о вступлении с Украиной, Молдавией и Грузией мы отвергаем», — цитирует документ ТАСС.

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Ранее в этот день сообщалось, что первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Речь произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Она напомнила, что ужасы Освенцима стали возможны в тени войны, именно поэтому на сегодняшний день важно иметь в парламенте партию мира.

23 января главный кандидат на европейских выборах от новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт», экс-мэр Дюссельдорфа и бывший член Социал-демократической партии ФРГ Томас Гайзель заявил, что Германия должна отказаться от военных поставок Киеву и вместо этого инициировать переговоры с Россией.

19 января МИД ФРГ сообщил, что с начала спецоперации Германия выделила Украине €27,8 млрд на военные и иные нужды. Среди прочего, эти средства были выделены на обширную зимнюю программу помощи, поддержку украинских беженцев, гуманитарную помощь и разминирование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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