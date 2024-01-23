В Германии призвали к переговорам с Россией по урегулированию на Украине

Германия должна отказаться от военных поставок Украине и вместо этого инициировать переговоры с Россией, заявил 23 января главный кандидат на европейских выборах от новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт», экс-мэр Дюссельдорфа и бывший член Социал-демократической партии ФРГ Томас Гайзель.

«Чем больше оружия мы поставляем, тем дольше будет длиться [конфликт], тем больше людей погибнет и тем больше будут масштабы разрушений. А когда [конфликт] закончится, кто будет восстанавливать разрушенную страну?» — сказал он в интервью газете Der Tagesspiegel.

Политик подчеркнул, что траты на поставки Киеву вооружений впоследствии выльются для западных стран в необходимость финансировать восстановление Украины.

При этом подобные меры будет непросто объяснить немецкому населению, добавил Гайзель. По его словам, жители ФРГ будут задаваться вопросом, почему данные средства не тратятся на строительство дорог и школ на территории Германии.

Кроме того, Гайзель не согласен с утверждением, что в рамках своей поддержки Запад позволяет киевскому режиму самому определять необходимость продолжения боевых действий. Политик отметил, что поставки оружия для украинских войск имеют на это самое прямое влияние, поскольку именно из-за них Украина имеет возможность продолжать воевать.

Ранее, 21 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал удвоить военную помощь киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.

До этого, 19 января, МИД ФРГ сообщил, что с начала спецоперации Германия выделила Украине €27,8 млрд на военные и иные нужды. Среди прочего эти средства были выделены на обширную зимнюю программу помощи, поддержку украинских беженцев, гуманитарную помощь и разминирование.

6 января министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что страна оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Киеву, считает он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.