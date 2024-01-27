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Накопленный эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ составил 30 трлн рублей
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Накопленный эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ составил 30 трлн рублей

Сорокин: экспорт российской нефти в АТР в 2023 году составил 193 млн т
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В 2023 году экспорт российской нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) составил 193 млн т, а накопленный эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ оценивается в 30 трлн рублей. Об этом 27 января сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

При этом вся добыча за прошедший год составила 531 млн т, добыча на новых месторождениях — 103 млн т, инвестиции в нефтяную отрасль выросли до 2,7 трлн рублей.

Также Сорокин подтвердил данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о 30 трлн рублей накопленного эффекта для бюджета России от сделки ОПЕК+. По его словам, данное соглашение принесло в бюджет РФ такую сумму за последние восемь лет.

«Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+, которая дарит миру предсказуемость на мировом нефтяном рынке. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал он.

Ранее, 25 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24» глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о 30 трлн дополнительных доходов в бюджет от сделки ОПЕК+. Он отметил, что количество доходов превышает объем замороженных за рубежом активов РФ в $300 млрд, и добавил, что это стало возможным благодаря сотрудничеству России с Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК.

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Ранее в этот день глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что в 2024 году в России прогнозируется добыча нефти на уровне прошлого года. По словам Шульгинова, необходимо не только добывать ресурсы, но и заниматься развитием трудноизвлекаемых запасов, а также выполнять рекомендации ОПЕК.

До этого, 10 января, Bloomberg сообщило, что Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что, в свою очередь, демонстрирует провал санкций Запада. По данным журналистов, за 11 месяцев прошлого года российские нефтедобывающие компании пробурили скважины общей глубиной 28,1 тыс. км.

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