Шульгинов допустил сохранение добычи нефти в РФ в 2024 году на уровне 2023-го
Минэнерго России в 2024 году прогнозирует добычу нефти на уровне прошлого года. Об этом 27 января сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
«Мы прогнозируем (нефтедобычу. — Ред.) на уровне прошедшего года примерно, но посмотрим, что будет по факту», — сказал он журналистам.
По словам Шульгинова, необходимо не только добывать ресурсы, но и заниматься развитием трудноизвлекаемых запасов, а также выполнять рекомендации ОПЕК. Он подчеркнул, что конкретного плана по добыче сейчас нет.
Ранее, 25 января, заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Россия в настоящий момент полностью обеспечена бензином, объемы производства покрывают потребности в топливе в полном объеме. Он отметил, что потребителей в первую очередь интересуют цены на заправочных станциях.
До этого, 10 января, Bloomberg сообщило, что Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в, свою очередь, демонстрирует провал санкций Запада. По данным журналистов, за 11 месяцев прошлого года российские нефтедобывающие компании пробурили скважины общей глубиной 28,1 тыс. км.