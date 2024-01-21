Грузите бочками: РФ может помочь Кубе преодолеть дефицит нефти

Сложившаяся на Кубе экономическая ситуация может придать импульс развитию отношений Москвы и Гаваны в нефтегазовой области, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Куба проживает один из серьезнейших кризисов в своей истории: экономика сократилась на 2%, инфляция в 2023 году достигла 30%, и цены на продукты продолжают расти. Усугубляется ситуация дефицитом основных компонентов потребительской корзины и сокращением иностранных инвестиций. Правительство республики распорядилось принять ряд антикризисных мер, но его план вряд ли спасет экономику острова, считают опрошенные кубинские экономисты. Чем Россия может помочь Кубе — в материале «Известий».

Куба борется с кризисом

Для борьбы со сложной экономической ситуацией на Кубе правительство республики объявило ряд антикризисных мер, которые начнут действовать с 1 февраля 2024 года. Среди них — увеличение цен на бензин почти в пять раз. Так, вместо $0,2 за литр «обычного» бензина стоимость составит $1,1, а за «особый» (так в Латинской Америке обозначают марки бензина) — $1,3 вместо $0,25. По сути, повышение цен на нефть представляет собой отмену субсидий. То есть государство хочет изменить ситуацию, при которой оно вкладывает больше, чем в итоге получает.

Фото: Global Look Press/Guillermo Nova

В конце прошлого года президент страны Мигель Диас-Канель заметил, что из всего латиноамериканского региона у Кубы самые низкие цены на топливо. Стоит, однако, учитывать, что минимальный размер заработной платы в государстве находится на предпоследнем месте среди всех стран региона.

Справка «Известий» В 2023 году размер бюджетного дефицита на Кубе составил 18,5% от ВВП. Это второй по величине показатель в мире. На первом месте находится Украина с бюджетным дефицитом в 36%. Ситуация на Кубе стала ухудшаться после пандемии COVID-19, влияние оказало также начало СВО. Проблемы испытывает и сельскохозяйственная отрасль по причине уменьшения иностранных инвестиций в сектор. В прошлом году Куба получила только 40% от топлива, необходимого для поддержания отрасли, 4% от необходимого объема удобрений и 20% от требуемого количества корма для животных. Как результат, ежедневное производство яиц снизилось с 5 млн в 2020-м до 2,2 млн в 2023-м (это означает пять яиц в месяц на человека). Производство риса в прошлом году сократилось с 300 млн т до 30 млн т. Это сопровождается также девальвацией национальной валюты по отношению к доллару.

Среди прочих антикризисных мер властей Гаваны — рост на 25% тарифов на электроэнергию, воду, цен на баллоны с сжиженным газом и на проезд в общественном транспорте. В 2023 году кубинцам уже пришлось столкнуться с многочасовыми отключениями электричества и длинными очередями на бензоколонках по причине дефицита топлива в стране.

Изменения коснутся и иностранцев. По новым правилам приезжим придется платить за бензин в долларах. Делается это с целью обеспечить приток иностранной валюты на Кубу. Тем не менее о том, что новые меры приведут к увеличению цен на туристические путевки на курорты, пока не сообщалось.

— Эти меры не решат серьезных проблем кубинской экономики, а, наоборот, усилят инфляцию, еще больше ухудшив уровень жизни кубинского населения. Даже новые цены не соответствуют международным, поскольку для определения их уровня использовался нереальный обменный курс. Эта проблема тянется с 2021 года. Кроме того, правительство прибегает к старой и негативной формуле долларизации части рынка. Каждый раз, когда открывается дополнительное пространство для работы рынка в долларах, национальная валюта теряет свою стоимость, — говорит «Известиям» профессор факультета экономики и администрирования Университета Хавариана в городе Кали Маурисио де Миранда Паррондо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Избежать роста цен было невозможно, считает эксперт. По его словам, обменный курс, зарплаты и пенсии не соответствовали реальности. Тем временем для так сильно зависящей от импорта кубинской экономики очень важно, чтобы обменный курс был должным образом обоснован, чтобы система цен отражала реалии международной экономической интеграции страны.

От импорта из каких стран зависит Куба

Кубинские власти обвиняют в сложившейся ситуации экономическое эмбарго США против Гаваны. Куба — рекордсмен по продолжительности нахождения под санкциями. Первые рестрикции Вашингтон стал вводить еще в 1960-е годы. С того времени количество мер против кубинского правительства только нарастало. В 2023 году Генеральная Ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию с призывом к США снять с Кубы санкции, но к результату эти документы не приводят.

Экономика страны во многом зависит от импорта из других государств. Если в 2021 году суммы, которые Гавана зарабатывала от экспорта, составляли в среднем $1 млрд, то затраты на импорт — почти $3,5 млрд. Основные продукты, которые Куба закупает у других стран, — мясо птицы, пшеница, рис и концентрированное молоко.

Среди основных импортеров значится Россия. В интервью «Известиям» посол Кубы в Москве Антонио Гармендия Пенья говорил, что в 2023 году в Гавану поступили 25 тыс. т российской пшеницы и 650 т растительного масла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Импорт Кубы во многом зависит от ее экспорта, поскольку страна не имеет достаточного уровня международного кредитования. С одной стороны, из-за экономических санкций США, а с другой — из-за ограниченной способности страны выполнять свои финансовые обязательства, — говорит Маурисио де Миранда Паррондо.

Кубинский экспорт сильно пострадал из-за краха сахарной промышленности, проблем с производством табака, а также из-за ограниченных возможностей по увеличению производства и экспорта никеля и других полезных ископаемых, комментирует ситуацию эксперт.

— Кубе необходимы структурные реформы для ускорения восстановления экономики и получения доходов от экспорта, чтобы иметь возможность оплачивать импорт нефти. В то время как санкции США препятствуют нормальной интеграции в мировую экономику, внутренняя модель и политика несут большую ответственность за устойчивую потерю производственного и экспортного потенциала, — заявил кубинский экономист Павел Видаль Алехандро.

Могут ли поставки российской нефти помочь справиться с дефицитом топлива

В июне 2023 года стало известно, что РФ и Куба готовят межправительственное соглашение по поставкам на остров нефти и нефтепродуктов. По итогам встречи с Михаилом Мишустиным кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус сообщил, что речь может идти о ежегодном импорте 1,64 млн т российской продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поставки из России способны решить вопрос дефицита топлива. Мы можем поставлять на Кубу дизельное топливо, оно уже доходило до Латинской Америки в 2023 году. Но если говорить про бензин, то какой-то необходимости и возможности его туда поставлять в больших объемах, скорее всего, сейчас не будет, — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Основными поставщиками топлива на Кубу в предыдущие годы были Венесуэла и Мексика. Причем условия соглашений с Мексикой не до конца ясны. С марта по сентябрь 2023 года страна направила 2,8 млн баррелей стоимостью примерно $200 млн, однако мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждает, что коммерческих отношений между двумя странами нет. Он подчеркнул также, что было бы стратегически неправильным решением торговать со страной под американскими санкциями.

Что касается Венесуэлы, то обмен происходил на бартерной основе, когда в качестве оплаты Гавана направляла в Каракас своих квалифицированных работников — медсестер, учителей, спортивных тренеров.

— Вполне возможно, что, когда Куба проведет реформу, при которой уменьшит субсидирование готового топлива, ее рынок станет экономически привлекательным для России. Учитывая, что российская нефть торгуется с небольшой скидкой, для Кубы это вполне может быть хорошим предложением. Тем не менее продавать ей нефть на бартерных условиях российские компании вряд ли будут готовы. У российской нефти сейчас достаточно покупателей, — сказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но даже при расчете, что кубинская сторона заинтересована в российской нефти, а Москва будет готова продавать Гаване топливо по хорошей цене, объективные условия неплатежеспособности латиноамериканской стороны могут повлиять на возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере.

— Куба исторически зависела от венесуэльской, а затем советской нефти. У Кубы исторически были серьезные проблемы с оплатой импорта, поскольку монополия на внешнюю торговлю всё еще сохраняется, а правительство не располагает достаточным количеством иностранной валюты. Проблема не в том, что танкеры с нефтью не приходят, а в том, что у Кубы нет ликвидных средств для оплаты, и кредиторская задолженность накапливается, — заявил Маурисио де Миранда Паррондо.

Существует еще и проблема с переработкой нефти. Пока непонятно, будет Куба заинтересована импортировать из России сырую нефть или уже готовый бензин. По словам экспертов, на Кубе есть нефтеперерабатывающий завод, построенный еще во времена существования СССР, тем не менее его мощностей может не хватить для переработки необходимого количества бензина. По словам Александра Фролова, возможно, в ближайшее время для России будет приоритетнее распределять бензин по внутреннему рынку, нежели отправлять его за границу.