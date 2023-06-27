С Кубани на Кубу: что краснодарские аграрии готовы экспортировать на Остров Свободы

Форум «Бизнес-диалог Куба — Россия», в котором приняли участие более пятидесяти российских компаний, дал новый импульс развитию сотрудничества двух стран. Среди актуальных направлений — проекты в сферах энергетики, транспорта, медицины, пищевой промышленности и туризма. На форуме большое внимание уделили, в частности, двусторонней кооперации в развитии сельского хозяйства. О том, что российские аграрии могут предложить кубинскому потребителю, — в материале «Известий».

Житница России кормит мир

Готовность поставлять на Кубу свою продукцию уже подтвердили кубанские сельхозпроизводители — участники мероприятия. Сельское хозяйство в Гаване представил один из крупных потенциальных экспортеров Торговый дом «Сигма», владеющий сетью агропредприятий в Краснодарском крае.

Кубанская сельхозпродукция традиционно пользуется хорошим спросом, а география ее экспорта ширится год от года. И западные санкции стали для отечественных сельхозпроизводителей не препятствием, а точкой роста, которая ускоряет процесс расширения рынка сбыта и увеличения количества стран-импортеров. В 2022 году урожай, по оценке Минсельхоза, стал рекордным: 15, 400 млн тонн зерна и зернобобовых.

В 2023 году Краснодарский край планирует экспортировать агропродукцию на $2,6 млрд, причем 63% составят зерновые культуры.

— Прежде всего мы рассматриваем возможность развития с Кубой торговых отношений. Наши аграрии готовы поставлять кубинцам большой спектр качественной агропродукции. В том числе зерно, растительные масла, мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, плодоовощные консервы, сахар, винодельческую продукцию и не только, — рассказывает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

По словам министра, в рамках визита на Кубу нашей делегации, которая участвовала в заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, эти намерения подтвердили кубанские сельхозпроизводители-участники мероприятия. В их числе одно из крупных предприятий-потенциальных экспортеров своей продукции Торговый дом «Сигма».

— Также мы рассматриваем сотрудничество в инвестиционном плане, реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, — подчеркивает Дерека.

Урожая хватит всем

Кубанский агропром дает 63% всего российского экспорта зерна. В 2022 году Кубань, по данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, отправила за границу 12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и продуктов их переработки. Среди экспортных культур лидирует пшеница, на втором месте кукуруза, на третьем — ячмень.

Свыше 65 тыс. гектаров плодородной кубанской пашни входят в земельный банк ТД «Сигма». У агрохолдинга есть семеноводческая база, земли компании засевают сортами краснодарской селекции, которым подходят местные климатические условия и которые стабильно дают хороший урожай. В 2022 году предприятия компании собрали 200 тыс. тонн пшеницы. Урожайность составила 69,2 ц/га (в некоторых хозяйствах — 72 ц/га и 82,5 ц/га), это выше средней урожайности по Краснодарскому краю на 1,8 ц/га. Пшеница агрохолдинга составляет 2% от всего кубанского урожая этой культуры. Такое ее количество способно обеспечить продовольственную безопасность города с населением в сто тысяч человек на два года.

Озимая пшеница — основа севооборота холдинга (47%), но на его предприятиях также выращивают ячмень, кукурузу, рапс, подсолнечник, сахарную свеклу и горох.

На экспорт агрохолдинг отправляет 20,7% произведенной продукции. Рынок сбыта зерна и другой растениеводческой продукции в 2022 году — Турция, Албания, Венесуэла. Идут переговоры о поставках с КНР, ОАЭ, Таиландом, Вьетнамом, Марокко и Индией. Теперь на очереди Куба. В этом сезоне компания планирует увеличить экспорт зерновой продукции на 50%.

В ТД «Сигма» уверены, что зерно останется ключевым экспортным товаром. Поэтому на предприятиях холдинга, по словам управляющей агробизнесом ГК «ТД „Сигма“» Любови Недилько, делают все, чтобы минимизировать его потери и сохранить высокое качество на всех этапах обработки и транспортировки.

— Нам важно продемонстрировать партнерам свою надежность как поставщика сельхозпродукции. А сама продукция должна быть высокого качества. В условиях волатильности рынка это важный момент. На наших предприятиях действует система контроля качества зерна. И мы отслеживаем продукцию от поля и буквально до финального потребителя. Поэтому со своей стороны можем гарантировать поставки безопасной сельхозпродукции и по-прежнему остаемся надежным поставщиком для своих партнеров в странах, которые импортируют продукцию российского АПК, — подчеркивает она.

Не зерном единым

Зерновые — основа экспортной продукции агрохолдинга, но в компании планируют наращивать и экспорт муки. Если в прошлом году собственный мельничный комплекс был загружен всего на треть, то в этом, по словам Недилько, «плановая загрузка мощностей мельничного комплекса поставлена на 100%». Эти мощности рассчитаны на переработку около 2 тыс. тонн муки в месяц. По мнению руководства компании, увеличение экспорта муки должно стать общим трендом с учетом высокого потенциала отрасли и качества выращиваемой пшеницы. У экспорта муки есть одно важное преимущество — круглогодичный спрос.

— Думаю, что наша страна вполне способна нарастить поставки пшеничной муки до 2–3 млн тонн в год, — отмечает Недилько. — При поддержке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий прорабатывается вопрос о поставках в Таджикистан муки, которая производит наш агрохолдинг.

Эксперты отрасли уверены, что наращивать объемы экспорта переработанной сельхозпродукции выгодно для производителя. Это касается муки, макарон, круп, комбикормов, продуктов глубокой переработки зерновых, зернобобовых и масличных культур, тогда прибыль от продажи продукции с высокой добавленной стоимостью останется в стране.

Кстати, в последние годы заметно вырос объем экспорта кубанских растительных масел — рапсового, горчичного и соевого. Так, экспорт рапсового масла за год вырос втрое. В прошлом году поставки масложировой продукции за рубеж выросли на 48% в сравнении с 2021 годом, сумма вырученных средств составила около одного миллиарда долларов.

Перспективы роста

В целом можно уверенно говорить об увеличении мирового спроса на российскую сельхозпродукцию. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина в 2022 году объем поставок превысил 70 млн тонн продукции. Причем растет спрос не только на сырье, но и на продовольственные бренды, отметил глава правительства в видеообращении к коллегии Минсельхоза 2 июня.

«В сельском хозяйстве мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции», — цитирует главу правительства ТАСС.

По итогам 2022 года объемы производства сельхозпродукции выросли более чем на 10%. Так, по словам Мишустина, собраны рекордные урожаи зерна и масличных культур, есть заметные успехи по тепличному выращиванию овощей, фруктов и ягод, полностью обеспечивается рынок мясной и рыбной продукции.

Стоит отметить, что кубанской сельхозпродукцией интересуются не только на Кубе, но и в других дружественных странах. Так, недавно аграрии края принимали участие в международной выставке Iran Agrofood в Тегеране. На коллективном стенде региона свою продукцию представили 13 компаний из Краснодарского края, представившие самую разную сельхозпродукцию, а также хлебопекарное и лабораторное оборудование, изделия из гофрокартона.

ТД «Сигма» также принял участие в мероприятии, представив потенциальным покупателям зерновые и мукомольную продукцию. «Есть намерение работать в этом направлении», подчеркнул представитель компании, оценивая в беседе с журналистами результат поездки в Иран.

Стенд был создан Центром поддержки экспорта совместно с краевым департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Делегацию Краснодарского края на международной выставке Iran Agrofood-2023 возглавлял вице-губернатор Александр Руппель.

— В ходе целевых встреч кубанский производитель сельхозпродукции подписал ряд соглашений с иранскими партнерами о поставках зерновых, зернобобовых и масличных культур. Еще одна компания ведет переговоры о поставках в Иран линий по выдуву ПЭТ-тары. Есть также предварительные договоренности об экспорте из региона подсолнечного масла, — сказал директор Центра поддержки экспорта региона Роман Воротников.

По словам Александра Руппеля, в прошлом году внешнеторговый оборот Краснодарского края с Ираном вырос в полтора раза, причем большую долю товарооборота составляет именно экспорт.