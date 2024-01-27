Словакия начнет осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с Россией. Об этом 27 декабря заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью телеканалу TASR, опубликованном на YouTube-канале.

«Как председатель правительства хочу сказать «да». И я начну осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ так же, как упорядочиваю отношения с Украиной», — сказал он.

Фицо признался, что был бы рад, если бы на Украине немедленно наступило прекращение огня, однако Словакия слишком мала и слаба, чтобы оказывать на это влияние. Фицо подчеркнул, что хочет поддерживать нормальные отношения как с Киевом, так и с Москвой.

При этом он отметил, что Украина совершит огромную ошибку в случае, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу в конце 2024 года, когда истечет срок действия соглашения с «Газпромом». Словакия и другие страны в таких условиях вынуждены будут искать политически осуществимые решения для продолжения транзита.

Кроме того, Фицо указал на готовность поддержать выделение Евросоюзом (ЕС) €50 млрд Украине в течение следующих четырех лет.

Ранее, 24 января, Фицо в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что не верит в возможность военного решения конфликта на Украине. Он также указал на то, что взгляды двух премьер-министров существенно расходятся по ряду вопросов.

За день до этого вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что Братислава сделает всё, чтобы остановить распространение русофобии. По его словам, Восток является для Словакии важным партнером, а страны БРИКС, где лидируют Россия и Китай, представляют собой будущее мировой экономики.