Словакия сделает всё, чтобы остановить распространение русофобии. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Любош Блаха в своем Telegram-канале 23 января.

Он отметил, что Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами света.

Блаха также написал, что для него большая честь — встретиться с послом КНР, Вьетнама и Российской Федерации.

По его словам, Восток является для Словакии важным партнером, а страны БРИКС, где лидируют Россия и Китай, представляют собой будущее мировой экономики.

«Прежнее правительство пинало и закрывало свои двери для так называемых социалистических государств. Наоборот, мы уважаем другие народы и хотим иметь хорошее экономическое сотрудничество и на Востоке», — заявил Блаха.

Вице-спикер отметил, что это относится и к России.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем всё, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские нарративы против России», — написал он.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что условия завершения конфликта на Украине будет диктовать Россия, поскольку всё оружие мира не поможет Киеву победить РФ в военном отношении. Фицо также напомнил, что Запад, начав поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь, хотел «поставить Россию на колени», уничтожив ее экономически и в военном отношении. Однако, по его словам, этот план никогда не сработает, и это «абсолютное непонимание реальности и реальной позиции РФ».

Ранее, 17 декабря, Фицо отметил, что большинство европейских страны одержимы ненавистью к России, в связи с чем они готовы воевать с ней «до последнего украинского солдата». По мнению премьера Словакии, Украину используют для ослабления РФ в международном и экономическом плане.

При этом сам Фицо не поддерживает риторику этих стран. 20 декабря он отметил, что Словакия не будет следовать примеру государств, решивших заморозить российскую недвижимость.

13 декабря Блаха заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений. Он обратил внимание на то, что нормализации диалога между Москвой и Братиславой хотят также граждане Словакии.