Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил тому, что не верит в возможность военного решения конфликта на Украине. Об этом 24 января словацкий премьер рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фицо сообщил, что состоявшаяся ранее в этот день в украинском городе Ужгороде встреча продемонстрировала, что взгляды двух премьер-министров существенно расходятся по ряду вопросов. Прежде всего в видении конфликта Украины и России, уточнил словацкий политик.

«Я повторил господину председателю правительства [Украины], что не верю в военное решение этого конфликта», — заявил премьер-министр Словакии.

Встреча Фицо и Шмыгаля состоялась ранее в этот день в украинском городе Ужгороде. Среди прочего в ходе переговоров Фицо заверил украинского коллегу «в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины».

В этот же день вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха отметил, что западные страны передали Киеву большое количество оружия и направили крупные суммы, однако украинское контрнаступление потерпело фиаско. Помощь Киеву приведет к нищете и смерти, считает он. Также Блаха отметил, что без помощи западных союзников Украина не выдержала бы и двух недель конфликта с Россией.

До этого, 22 января, Фицо заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Он также указал на то, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран» на планете и находится под полным влиянием и контролем США.

За месяц до этого, в декабре прошлого года, словацкий премьер-министр сообщил Шмыгалю в ходе телефонного разговора, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.