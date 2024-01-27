Борцу за историческую правду Ковальчуку открыли мемориальную доску

Историк и исследователь Валентин Ковальчук боролся за историческую правду, благодаря его трудам миру стали известны факты о Великой Отечественной войне, блокаде в Ленинграде и новейшей истории России. Открытие мемориальной доски в память о выдающемся ученом состоялось 27 января в Санкт-Петербурге.

Ученый посвятил все свои труды восстановлению исторической справедливости. Одна из его главных работ посвящена самому драматическому периоду истории родного города — блокаде.

«Как настоящий историк, профессионал, Валентин Михайлович говорил, что основа истории — это факты. В свое время ему удалось убедительно доказать, что количество жертв блокады, озвучиваемое в ту пору, официально едва ли не на треть меньше реальных цифр», — сказал председатель Российского исторического сообщества Сергей Нарышкин.

До середины 60-х годов тема блокады почти не поднималась в отечественной исторической науке. Она была табуирована партийной верхушкой, которая не желала вспоминать о страданиях, что выпали на долю жителей осажденного города.

Музей обороны и блокады в Соляном переулке начали создавать в 1943-м, когда город еще стягивало кольцо вражеской осады. Здесь собирали оружие, дневники, письма и вещи ленинградцев. Однако со временем память о блокадных событиях стали постепенно предавать забвению.

Возродили экспозицию в 1989 году. Но первые попытки восстановить историческую справедливость сделали в начале 60-х Валентин Ковальчук и его коллеги. В Ленинградском отделении института истории он возглавил группу исследователей, которые занимались анализом боевых действий под Ленинградом. Ради этого полковник Ковальчук прервал военную карьеру и ушел с должности завкафедрой в Военно-Морской академии. Он стал простым младшим научным сотрудником и лишился военных привилегий.

«Власть боролась с блокадой, потому что блокада была показателем некой самостийности. Ну, как бы сам город жил, и роль Сталина или роль центра, она была ослаблена. Потом всё было засекречено абсолютно. И трудно представить, почему папа этим занялся», — поделился сын историка и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Согласно официальным послевоенным данным, от голода, болезней и бомбежек в Ленинграде погибли 632 253 человека. Цензура пресекала любые попытки оспаривать это. Переломить ситуацию решился Валентин Ковальчук.

«Валентин Михайлович посмотрел другие, так сказать, источники. Они вот взяли документы треста «похоронное дело», они взяли документы по эвакуации, по призыву, мобилизации в армии и у них получилось, что таких жертв было, наверное, не менее 800 тыс.», — рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Александр Чистиков.

Ковальчук опубликовал эти данные в научной статье в журнале «Вопросы истории». Публикацию разгромили после многочисленных жалоб. Ответственный за снабжение войск Ленинградского фронта и населения города Дмитрий Павлов обвинил ученого в «идеологической диверсии».

Другой важной темой для историка стала коммуникация осажденного города. Он смог найти неизвестные данные о снабжении защитников Ленинграда и гражданского населения.

Тогда никто не знал о подвиге связистов, ценой усилий и потерь которых был протянут телефонный кабель по дну Ладоги. Именно Ковальчук первым поведал еще об одной, менее известной ледовой трассе — Дороге Победы.

Своими трудами он добился уважения не только в среде историков. Писатель Даниил Гранин, автор «Блокадной книги» — одного из главных трудов о ленинградской трагедии — считал Ковальчука порядочным человеком.

«Валентин Михайлович Ковальчук — порядочный человек. Это, конечно, подвиг — остаться порядочным человеком, пребывать в этом качестве. Это превосходное, понимаете, определяющее в жизни человека», — отзывался он.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище и возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

До этого, 25 января, российский лидер в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна. По словам президента, эта встреча служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере «героических страниц ратной летописи Отечества».