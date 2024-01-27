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Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда

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Фото: ТАСС/Василий Федосеев
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К юбилею освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России запустит мультимедийный раздел «Ленинград выстоял и победил!» на своем официальном сайте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 27 января.

Полное освобождение Ленинграда от блокады захватчиков, продлившейся 872 дня, произошло 27 января 1944 года. В честь 80-летия этого события заработает историко-познавательный раздел, информация для которого была почерпнута из фондов центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ.

«В нем опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с замыслом советского командования, фотоотчет работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения, в частности черновик приказа командующего войсками Ленинградского фронта о снятии блокады (от 27 января 1944 года)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что публикация из фондов рассекреченных документов направлена на прославление подвигов героев Отечества во время освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»
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Ранее в этот день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с 80-й годовщиной ленинградской победы и поблагодарил ветеранов «за непокоренный и сохраненный город».

Тогда же президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград» заявил, что поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет.

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