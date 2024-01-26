Тело мужчины нашли после пожара в квартире в Зеленограде
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в пятницу, 26 января, со ссылкой на источник.
Возгорание произошло в жилом доме в Зеленограде, в корп. 361.
«В квартире на пятом этаже горели вещи и мебель. Площадь возгорания составила 7 кв. м. В очаге пожара обнаружен обгорелый труп мужчины с 100% ожогами тела», — рассказал он.
К настоящему моменту огонь ликвидирован.
В этот же день в Таганском районе Москвы в жилом доме, расположенном на Котельнической набережной, произошел пожар. Погибла 80-летняя женщина, сообщает телеканал «360».