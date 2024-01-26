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Франция вновь заявила об отсутствии наемников на Украине

МИД Франции: французских наемников нет на территории Украины
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Фото: Getty Images/Xinhua/Sergei Stepanov
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Французских наемников нет ни на территории Украины, ни где бы то ни было еще. Об этом 26 января заявил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан на брифинге.

«Как я уже говорил, и я повторяю это сегодня, французских наемников нет ни на Украине <...>, ни где-либо еще», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция опубликована на странице министерства в соцсети X (бывш. Twitter).

Лемуан также указал, что информация об уничтожении десятков французских наемников является «грубой манипуляцией русских».

Накануне, 25 января, он в ходе брифинга не смог объяснить, кого именно МИД Франции считает «наемниками» после вопроса журналиста о статусе граждан страны, получающих деньги за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Он добавил, что государство не признает наличие французских лиц в рядах украинской армии. По его словам, на Украине есть «волонтеры», которые могут сами отправиться туда, так как это их личный выбор. Они не связаны с французскими властями, добавил Лемуан.

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17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Их основу составляли французские наемники. В результате были уничтожены около 60 боевиков, более 20 ранены.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Францией на тему уничтоженных наемников. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Он подтвердил, что есть некоторое количество французов, которые отправились в ряды украинской армии. По определению, эти люди не имеют связи с армией Франции, не носят соответствующую форму и не относятся к военным институтам страны, отметил министр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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