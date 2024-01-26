Франция вновь заявила об отсутствии наемников на Украине
Французских наемников нет ни на территории Украины, ни где бы то ни было еще. Об этом 26 января заявил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан на брифинге.
«Как я уже говорил, и я повторяю это сегодня, французских наемников нет ни на Украине <...>, ни где-либо еще», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция опубликована на странице министерства в соцсети X (бывш. Twitter).
Лемуан также указал, что информация об уничтожении десятков французских наемников является «грубой манипуляцией русских».
Накануне, 25 января, он в ходе брифинга не смог объяснить, кого именно МИД Франции считает «наемниками» после вопроса журналиста о статусе граждан страны, получающих деньги за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Он добавил, что государство не признает наличие французских лиц в рядах украинской армии. По его словам, на Украине есть «волонтеры», которые могут сами отправиться туда, так как это их личный выбор. Они не связаны с французскими властями, добавил Лемуан.
17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Их основу составляли французские наемники. В результате были уничтожены около 60 боевиков, более 20 ранены.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Францией на тему уничтоженных наемников. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.
Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Он подтвердил, что есть некоторое количество французов, которые отправились в ряды украинской армии. По определению, эти люди не имеют связи с армией Франции, не носят соответствующую форму и не относятся к военным институтам страны, отметил министр.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.