Spiegel написал об исчерпании в ФРГ средств на оборону до 2028 года

В Германии средства специального оборонного фонда объемом €100 млрд будут исчерпаны к концу 2027 года. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel в пятницу, 26 января.

Издание отмечает, что при этом в минобороны Германии есть целый ряд расходов, которые пока не обеспечены. В частности, речь идет о закупке истребителей F-35 на €3,2 млрд и транспортных вертолетов на эту же сумму, а также фрегатов на €2,4 млрд.

«€100 млрд для бундесвера будут израсходованы самое позднее через четыре года. Но многие счета за истребители и фрегаты все еще не оплачены, и пока не понятно, как следует финансировать новый оборонный потенциал Германии», — указали авторы статьи.

При этом с 2028 года, когда средства будут исчерпаны, правительству Германии всё равно нужно будет инвестировать миллиарды в оборону, согласно директиве НАТО вкладывать в данную сферу 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) стран — участников блока.

Авторы статьи указали на то, что пока руководство ФРГ не нашло денег на эти цели.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус ранее в этот же день, заявил, что хочет сделать страну «пригодной к войне». По его словам, Германии следует «очень ускорить темпы, чтобы быть готовой к худшему сценарию». Кроме того, Писториус заявил о временной нехватке ряда вооружений в связи с передачей их Украине, а также солдат.

Ранее, 19 января, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны. По его словам, Германии нужны сильная оборонная экономика, а также сильный бундесвер и сильный альянс НАТО, чтобы можно было «гарантировать, что мир и безопасность поддерживаются в Европе».

При этом месяцем ранее экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время Вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

Тогда же, в конце декабря, полковник армии ФРГ Ральф Тиле указал на то, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.