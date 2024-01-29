30 января — Антон Перезимник: история, традиции и приметы народного праздника

Каждый год 30 января православные верующие отмечают день памяти святого Антония Великого, который почитается как один из основоположников монашеского отшельничества. На Руси праздник называли Антон Перезимник. В 2024 году он выпадает на вторник. Об истории и традициях этого торжества читайте в материале «Известий».

Антон Перезимник в 2024 году — история

Святой Антоний родился во второй половине III века нашей эры в египетском городе Кома. Его родители были богатыми христианами и с раннего детства приобщали сына к своей вере.

Когда Антонию исполнилось 20 лет, его мать и отец умерли, и молодой человек остался с малолетней сестрой. Однажды, придя на службу, он услышал слова из Евангелия, которые Спаситель сказал богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим». Будущий святой воспринял это как знак свыше и решил в точности последовать наставлению Христа.

Антоний продал дом и земли, доставшиеся от родителей, передал сестру с приданым на воспитание благочестивым дамам и начал постигать монашескую жизнь. Он истово молился, соблюдал пост и безропотно выполнял любую работу. Однако душа святого жаждала уединения, и через некоторое время он удалился из города и заточил себя в заброшенной гробнице, где провел 15 лет.

За это время отшельник не раз подвергался дьявольским искушениям: демоны внушали ему мысли о богатстве, женщинах, славе, пугали нападениями диких зверей и страшным громом. Но, несмотря на все испытания, вера Антония осталась непоколебима.

Позднее он перебрался в Фиваидскую пустыню, где с небольшими перерывами прожил до конца своих дней. Вокруг святого постепенно стали собираться другие отшельники, желавшие служить Богу так же, как он. По их просьбе Антоний основал обитель. Изредка он также принимал тех, кто искал у него помощи, утешения или напутствия.

Около 310 года император Максимилиан развернул очередную кампанию против христианства. Верующих предавали суду, пытали, казнили, отправляли на каторги и рудники. Чтобы поддержать их, Антоний вышел из уединения и отправился исповедовать заключенных, читать проповеди, поддерживать дух осужденных праведными напутствиями. Святой не скрывал своей деятельности, однако гонения его не затронули.

Антоний прожил около 105 лет, из которых более 70 провел в уединении. Он не был первым, кто удалился в пустыню, однако его наставления заложили основу для дальнейшего развития отшельнического монашества. Мощи святого были найдены во времена византийского императора Юстиниана, почти через 100 лет после его кончины. Их торжественно перенесли в Александрию, затем в Константинополь, а оттуда, в 980 году — в Мот-Сен-Дидье (современный Сент-Антуан-л'Аббеи) во Франции. Там святыня хранится по сей день в роскошном ковчеге. Череп святого Антония также находится во Франции, в городе Арль.

Антон Перезимник в 2024 году — традиции

На Руси день памяти святого Антония называли Антон Перезимник, или Антонина Половина, так как торжество связывали с серединой зимы. Утром хозяйки пекли колобки из толокна, символизирующие солнце, и угощали ими детей. Считалось, что этот нехитрый ритуал может приблизить наступление весны.

В праздник крестьяне проверяли запасы кормов — их должно было хватить на прокорм скота до Юрьева дня (6 мая в 2024 году). А чтобы животные не болели и спокойно перенесли остатки холодов, их кормили освященным сеном.

В народном сознании Антон Перезимник также ассоциировался с разгулом нечистой силы. Чтобы обезопасить себя и свой дом, проводили особый обряд. Человек, который просыпался утром первым, выходил на крыльцо и шел пятками вперед до ближайшего перекрестка. Затем по следу на снегу проводили черту, как бы отсекая дорогу злым силам.

Кроме того, с праздником связывали определенные запреты. Женщины не занимались вязанием и не готовили блюда из бобовых, чтобы уберечь домочадцев от болезней. Также в праздник следовало воздержаться от ругани, ссор и хвастовства, иначе можно было привлечь несчастья.

Антон Перезимник в 2024 году — народные приметы

На Антона Перезимника люди внимательно следили за погодой. Оттепель сулила скорое похолодание, но в то же время обещала раннюю весну и хороший улов рыбы. Благоприятным знаком считалась облачная ночь, так как она указывала на богатый урожай зерновых. А круглые «рога» у месяца говорили о приближении морозов.

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