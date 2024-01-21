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22 января — Филиппов день: история, традиции, народные приметы

Православные верующие отметят Филиппов день 22 января
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Фото: ТАСC/Николай Михальченко
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Каждый год 22 января православная церковь чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси с 1566 по 1568 год. В народном календаре торжество носит название Филиппов день, в 2024 году оно выпадает на понедельник. О том, почему в этот день люди усердно трудились и ходили в баню, читайте в материале «Известий».

Филиппов день в 2024 году — история

Святитель Филипп родился в 1507 году в богатой боярской семье Лобановых-Колычевых. В миру его звали Федор. Мальчик с ранних лет проявлял интерес к Священному писанию, выделялся на фоне сверстников кротостью и степенностью. Все эти качества в нем поддерживала богобоязненная мать Варвара. Отец же хотел, чтобы первенец пошел по его стопам и прочил ему успешную карьеру.

Под влиянием отца Федор поступил на военную службу. Его высокое положение также позволяло будущему святому появляться при дворе, где он заслужил симпатию молодого Ивана Грозного. Однако светская жизнь и материальные блага Федора не интересовали. Однажды, услышав на службе слова Спасителя «Никто не может служить двум господам», он понял, что хочет уйти в монастырь. После этого 30-летний мужчина тайно покинул Москву и направился в обитель на Соловецких островах, где и принял постриг под именем Филипп.

В течение нескольких лет святой успешно совмещал молитвенный подвиг с трудом. Он первым приходил на службу и последним ее покидал, брался за любую работу. В 1544 году игумен Соловецкого монастыря Алексий сложил свои полномочия и назначил Филиппа своим преемником. На этой должности он показал себя как талантливый руководитель. Благодаря его усилиям обитель расцвела как экономически, так и духовно, став культурным центром Северного Поморья.

Игумен Филипп построил каналы между многочисленными озерами Соловецких островов, проложил дороги, осушил заболоченные территории, обустроил для обители скотный двор, больницу, а также организовал скиты и пустыни для тех, кто желал молиться в уединении. Но его главным достижением стало строительство двух соборов — Успенского и Преображенского. При возведении последнего Филипп сам работал вместе с мастерами, закладывая стены. Он также написал новый устав для братии Соловецкого монастыря, в котором запрещалась праздность.

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В 1566 году Иван Грозный предложил Филиппу стать митрополитом Московским. Святой долго не соглашался, ему не нравилась опричнина, которую создал на своей земле царь. Игумен требовал ее уничтожения, на что Грозный отвечал отказом. В итоге представители духовенства убедили Филиппа принять сан, и он переехал в столицу.

На посту митрополита святой пытался всеми силами смягчить нрав царя, ходатайствовал за приговоренных к казни и опальных. При нем в Москве начали строить новые храмы, развивалось книгопечатание. Зимой 1568 года новая волна разгула опричников вынудила Филиппа открыто выступить против царя.

Однажды Грозный пришел на службу со своими опричниками в монашеских одеждах и попросил у митрополита благословения. Но тот ответил, что не узнает правителя в этом одеянии и произнес обличительную речь о преступлениях опричников. После этого царь начал готовить над Филиппом церковный суд, чтобы лишить его сана.

С помощью угроз и подкупа Грозный вынудил многих священнослужителей, в том числе из Соловецкой обители, свидетельствовать против митрополита. Вскоре Филипп был отправлен под арест в Богоявленский монастырь, позже его перевели в Успенский Отроч монастырь в Твери на вечное заключение.

В 1569 году перед походом на Новгород Грозный послал к Филиппу Малюту Скуратова, якобы ради благословения. На самом деле опричнику было приказано убить святого. В декабре Филипп был задушен в своей келье и сразу же похоронен. Через 22 года мощи священнослужителя перевезли на Соловецкие острова и захоронили в Преображенском соборе.

Филиппов день в 2024 году — традиции

На Руси день памяти святителя Филиппа называли Филипповым днем. Во время торжества было принято усердно трудиться и приводить в порядок хозяйство, так как за время празднования Святок накапливалось много домашних дел. Отказ от работы в этот день сулил человеку и его семье финансовые трудности и другие невзгоды. При этом запрещалось трудиться спустя рукава и бросать начатое недоделанным.

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Завершался Филиппов день посещением бани. Люди верили, что водные процедуры помогают им смывать святочные грехи и настраиваться на рабочий лад. Также существовало поверье, что в этот день можно встретиться с банником — духом-хозяином бани. Увидев его, нужно было сразу сделать что-то необычное и смешное. Если потустороннему созданию выходка придется по душе, он подарит шапку-невидимку.

Филиппов день в 2024 году — что можно и нельзя делать

На Филиппов день женщины убирались и стирали, а мужчины приводили в порядок хозяйственные постройки и кололи дрова. При этом запрещалось шить, пришивать пуговицы и чинить обувь. Считалось, что таким образом можно привлечь беды, от которых потом будет сложно избавиться. Также не следовало отправляться в дальнюю дорогу, иначе путешествие пройдет плохо.

Чтобы не навлекать на себя и семью различные несчастья, в Филиппов день люди старались ни над кем не смеяться, не сквернословить, не язвить. Во время посещения бани не следовало сплетничать или говорить плохо о знакомых, чтобы не сердить банника. Под запретом в праздник были алкоголь и азартные игры.

Филиппов день в 2024 году — приметы

По приметам на Филиппов день определяли, какой будет погода в ближайшие месяцы. Иней на деревьях сулил потепление в феврале, а снег — холодный март. Если скотина стремилась уйти со двора в хлев, ждали заморозков и снегопадов. А ясное небо в праздник обещало хороший урожай.

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