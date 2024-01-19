20 января — Иванов день (Зимний свадебник): что за праздник, традиции

Православные верующие 20 января отмечают День памяти Иоанна Предтечи, в народе известный как Иванов день. В 2024 году знаменательная дата приходится на субботу. С этим торжеством связаны также традиции сватовства, что дало ему дополнительное название Зимний свадебник. Какой смысл несет в себе праздник и как принято отмечать его — объясняют «Известия».

Иванов день (Зимний свадебник) – 2024: история и смысл

Иоанн Предтеча родился в Иудее во времена правления царя Ирода Великого, незадолго до прихода в мир Иисуса Христа. Пророк рос в смирении и много лет провел отшельником в пустыне, готовясь к своей миссии предтечи и крестителя Сына Божьего.

Он призывал народ к покаянию и проводил для верующих обряд крещения, который стал символом нового начала и очищения от грехов. Многие приходили к нему, чтобы принять его проповедь и окунуться в воды Иордана в рамках церемонии. Рукой пророка был крещен и сам Христос.

После этого Иоанн продолжал проповедовать, обличая грехи. В частности, он указал правителю Ирода Антипы на его незаконный брак, за что был брошен в темницу и вскоре казнен.

День памяти Иоанна Предтечи является временем, когда верующие поминают и чтят его святую память, изучают его праведный пример. Этот праздник служит напоминанием о необходимости покаяния, подготовке сердца к встрече с Богом и следованию божественной истине.

В то же время народе праздник приобрел собственное значение — 20 января считают началом сезона сватовства. С Зимним свадебником связано немало брачных традиций.

Иванов день (Зимний свадебник) – 2024: традиции

История Зимнего свадебника связана с древними представлениями о холодной и темной зиме как времени, когда силы зла преобладают и нужно бороться с ними. Поэтому Зимний свадебник символизирует светлое будущее и новое начало, в том числе создание новой семьи. Поэтому в эту пору молодые люди знакомятся, женихи сватаются к потенциальным невестам.

Традиционно в это время проводятся и сами свадьбы. Свадебная церемония символизирует возрождение жизни и новый этап в семейной и родовой истории. На свадьбах используются ритуалы, направленные на привлечение удачи и благоденствия.

В этот день в селах проводятся народные гулянья, где можно увидеть различные представления, как танцевальные, так и театрализованные.

Иванов день (Зимний свадебник) 2024 — приметы, что нельзя делать

В день праздника принято привечать гостей в доме, которые якобы приносят с собой удачу. При этом работу лучше отложить на другой день, а торжество провести с близкими и друзьями.

Также считается, что на Иванов день нельзя шить, поскольку это может принести беды и ссоры в дом.

Многие приметы связаны с погодными явлениями. Так, морозный день сулит скорую оттепель, а туман в воздухе считают предвестником хорошего урожая в этом году. А если в день праздника начался буран или метель, то Масленица ожидается снежной и ветреной.

13 января в России отмечали необычный народный праздник — Щедрый вечер. «Известия» рассказали читателям, в чем суть торжества и какие традиции связаны со знаменательной датой.