Врач рассказал о последствиях привычки распития алкоголя по выходным

Чрезмерное употребление алкогольных напитков в течение одного или двух дней может значительно сказаться на самочувствии и хронических болезнях. Об этом 26 января рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.

«Быстрая утомляемость, низкая работоспособность, нарушение привычного режима и даже обострение хронических заболеваний могут сохраняться после длительного употребления алкоголя и интоксикации», — подчеркнул он в беседе с «Газета.RU».

После распития алкоголя в течение одного-двух выходных организм человека может нуждаться в дополнительной поддержке, так как даже одна доза алкоголя может серьезно навредить системам органов.

Алкоголь вызывает учащение сердечного ритма, ухудшает координацию, нарушает рефлексы и влияет на работу головного мозга, вызывает раздражение пищеварительной системы, поясняет эксперт. На фоне этого могут обостриться хронические болезни. При ухудшении самочувствия, рекомендует врач, необходимо обратиться к специалисту.

Также Поликарпов рассказал, что при обращении к врачу он может выявить скрытые заболевания и назначить курс недостающих в организме веществ.

«Часто рекомендуют инфузионную терапию. Капельницы подбираются индивидуально и помогают восстановить работу органов и систем, улучшить концентрацию и внимание. Кроме того, они содержат витамины для поддержания организма», — отметил собеседник издания.

Также в этот день врач психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал о причинах возникновения алкогольной зависимости. Он отметил, что одной из причин возникновения алкогольной зависимости может стать наследственная предрасположенность. Также причинами могут быть черепно-мозговые травмы, токсические поражения центральной нервной системы неалкогольного генеза.

9 января психиатр-нарколог Лев Благов описал звуковые и зрительные галлюцинации при алкоголизме. По его словам, обманы восприятия носят реалистичный, живой характер и очень похожи на реальные образы. При делирии, или белой горячке, человек испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации, как правило угрожающего, страшного, пугающего характера.