Нарколог описал звуковые и зрительные галлюцинации при алкоголизме

Алкоголики на второй и третьей стадиях зависимости сталкиваются с психозами, сопровождающимся слуховыми и зрительными галлюцинациями. Об этом 9 января рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Обманы восприятия носят реалистичный, живой характер и очень похожи на реальные образы. Например, при делирии или белой горячке человек испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации, как правило, угрожающего, страшного, пугающего характера», — уточнил он.

Благов подчеркнул, что цветовая гамма в таких случаях, как правило, имеет темно-зеленые или черные оттенки. При остром галлюцинозе больные сталкиваются со слуховыми галлюцинациями, однако их проявление значительно слабее, чем при белой горячке.

Так, человек начинает слышать голоса перед засыпанием, продолжительность таких симптомов может быть до 2-3 недель, однако в некоторых случаях галлюцинации могут длиться дольше полугода. По словам эксперта, в подобных ситуациях требуется квалифицированная психиатрическая диагностика.

Ранее, 27 декабря, эксперт Лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала «Известиям» о том, как формируется зависимость от алкогольных напитков и по каким признакам можно распознать первую стадию алкоголизма. Например, алкоголь становится непременным спутником практически любого досуга, человек не отказывается выпить, даже если на завтрашнее утро назначена встреча или другое событие.