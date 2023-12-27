Врач назвал признаки первой стадии алкоголизма

Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина 27 декабря рассказала 27 «Известиям» о том, как формируется зависимость от алкогольных напитков, и по каким признакам можно распознать первую стадию алкоголизма.

При алкоголизме, по словам эксперта, у человека формируется стойкая зависимость от спиртного — как физическая, так и психическая. Дело в том, что алкоголь легко встраивается в химические процессы мозга, воздействуя на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — одного из главных тормозных медиаторов, отвечающих за расслабление.

«После бокала-другого человек чувствует расслабление и удовольствие, у него возникает ощущение, что проблемы отодвигаются на задний план. Но со временем восприимчивость ГАМК-рецепторов уменьшается, так как алкоголь поступает в организм в большем количестве, чем нейромедиаторы, которые вырабатываются естественным путем. Тормозная система мозга перестает нормально работать без воздействия алкоголя, в результате после длительного запоя человек сталкивается с синдромом отмены. У него дрожат руки, он ощущает беспокойство, может плохо спать по ночам, иногда возникают судороги или тахикардия. Чтобы снова искусственно «включить» работу тормозной системы, человек тянется за следующим бокалом алкоголя», — пояснила Уланкина.

Она отметила, что в наркологии принято подразделять алкоголизм на три стадии. На первой человек выглядит вполне благополучным, сохраняет социальные связи, не страдает от заболеваний, но у него уже формируется зависимость от спиртных напитков. Об этом сигнализируют несколько тревожных признаков.

«Во-первых, алкоголь становится непременным спутником практически любого досуга, человек не отказывается выпить, даже если на завтрашнее утро назначена встреча или другое событие. Во-вторых, перестает контролировать количество выпитого, не может остановиться, на дружеских посиделках он все чаще начинает перебирать со спиртными напитками. В-третьих, утром после возлияний человек хронически начинает испытывать чувство похмелья с головной болью, сильной жаждой, тошнотой, вызванными алкогольной интоксикацией. Также возникают провалы в памяти — он не может полностью восстановить события предыдущего вечера, затуманенного алкоголем», — объяснила специалист.

К алкоголизму, как рассказала Уланкина, может привести даже, казалось бы, умеренное употребление спиртного, например банка пива или бокал вина каждый вечер. С одной стороны, человек не теряет контроль над собой, не испытывает похмелья и уж тем более не сталкивается с провалами в памяти. С другой — даже небольшие дозы алкоголя встраиваются в работу нервной системы. Через некоторое время человек может обнаружить, что ему сложно расслабиться, снять напряжение после рабочего дня или нормально уснуть без традиционного «дринка».

«На этой стадии человек может становиться более раздражительным и агрессивным под воздействием алкоголя, он все чаще тянется к бокалу или рюмке, но при этом находит оправдание для своего пьянства: устал на работе, стресс, ссора с другом и т. д. На первой стадии алкоголизма человек может справиться с ним самостоятельно, усилием воли отказавшись от спиртного, или при помощи нарколога и психолога. Но и в том и в другом случае он должен самостоятельно осознать проблему и принять решение. Замечания о зависимости от близких начинающий алкоголик с большой вероятностью воспримет крайне негативно или просто не примет их к сведению», — резюмировала эксперт.

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