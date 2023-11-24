Нарколог назвал признаки употребления ребенком наркотиков

Врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Антон Денисенков 24 ноября в разговоре с «Известиями» рассказал, по каким признакам можно заподозрить, что ребенок начал употреблять наркотики, и как ему помочь.

«С первого взгляда понять, что ребенок начал употреблять наркотики, получается не всегда. Однако есть косвенные признаки, которые могут помочь родителям вовремя выявить проблему и помочь ему», — отметил Денисенков.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на изменения в поведении ребенка: постоянные перепады настроения — от эйфории до апатии, — нервозность, агрессивность, раздражительность на пустом месте, рассеянность, трудности с концентрацией и вниманием, ухудшение успеваемости в школе, прогуливание уроков, потеря интересов, вранье и изворотливость, постоянные просьбы денег, уходы из дома.

«Стоит насторожиться, если вы заметили, что у ребенка в речи появился нехарактерный сленг, связаный с данной тематикой, новые друзья в окружении, вызывающие подозрения», — добавил нарколог.

На употребление наркотиков, как рассказал врач, могут указывать и такие признаки, как: резкое снижение веса, бессонница, нарушение циркадных ритмов, скачки артериального давления, пожелтение зубного налета, непривычный запах изо рта, нарушения со стороны ЖКТ (диарея, запоры), заложенность носа и насморк, которые не поддается обычному лекарственному лечению.

Он добавил, что, если есть подозрения, что ребенок употребляет наркотики, стоит сдать анализы в специализированной лаборатории на предмет содержания в организме наркотических веществ.

«Если опасения подтвердились, нужно начать с беседы. Спокойно расскажите ребенку о губительном воздействии наркотических средств. Не стоит применять силу и запугивание — вы должны внушить доверие и спокойствие ребенку, чтобы он доверился вам. После беседы не выпускайте ребенка из поля зрения. Если разговоры не помогли, то стоит обратиться к специалисту за помощью», — подытожил Денисенков.

21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал «Известиям» об опасности употребления мефедрона. По его словам, главная проблема в случае с мефедроном в том, что молодые люди считают его «легким» наркотиком и не боятся последствий. Но на самом деле это не так: вещество быстро вызывает у человека зависимость и начинает разрушать организм, заявил Лушников.

При этом, добавляет пециалист, человек не считает себя наркоманом — он до последнего не признает факт привыкания и верит, что запрещенное вещество ему нужно просто для того, чтобы «немного взбодриться». В то же время, со временем у него развивается ломка, которая сопровождается галлюцинациями и острыми психозами.