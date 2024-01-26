Нарколог перечислил причины возникновение алкозависимости

Доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, врач психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал о причинах возникновения алкогольной зависимости.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 25 января, специалист отметил, что одной из причин возникновения алкогольной зависимости может стать наследственная предрасположенность.

«То есть если человек родился у людей, которые злоупотребляли спиртными напитками, страдали алкоголизмом, то у такого человека более вероятно произойдёт развитие алкогольной зависимости, если он сам позволят себе принимать эти напитки», — пояснил врач.

По его словам, также к алкозависимости может привести патология центральной нервной системы как внутриутробного, так и приобретенного происхождения. Причиной могут быть черепно-мозговые травмы, токсические поражения центральной нервной системы неалкогольного генеза.

Также Кочегуров отметил психологические и социальные причины возникновения алкозависимости. Например, люди, легкомысленно относящиеся к своему здоровью и будущему, или те, кто обладает волевыми качествами, толкающими их к более рискованным формам поведения, либо наоборот излишне стеснительные и робкие люди могут пристраститься к алкоголю, потому что он делает их более раскованными и общительными.

К социальным факторам риска врач отнес доступность алкоголя населению, которая определяется законодательством страны и региона.

Медик добавил, что необходимо также учитывать и микросоциальные факторы, связанные с особенностями воспитания человека, с усвоением ценностей, либо направленных на поддержание здоровья, либо наоборот, к легкомысленному отношению к здоровью.

Специалист предостерег, что алкоголь обладает токсическим эффектом, от которого страдают не только нервные клетки, но и другие органы человека, прежде всего сердце, органы ЖКТ. Практически нет такой системы в организме человека, которая не испытывала бы токсического влияния алкоголя.

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