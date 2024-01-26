Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера
Интернет и технологии
Apple позволит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Экономика
Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн
Общество
Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния
Экономика
Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Общество
Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Нарколог перечислил причины возникновение алкозависимости

Врач Кочегуров: психологические и социальные факторы могут привести к алкоголизму
0
Фото: Unsplash
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, врач психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал о причинах возникновения алкогольной зависимости.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 25 января, специалист отметил, что одной из причин возникновения алкогольной зависимости может стать наследственная предрасположенность.

«То есть если человек родился у людей, которые злоупотребляли спиртными напитками, страдали алкоголизмом, то у такого человека более вероятно произойдёт развитие алкогольной зависимости, если он сам позволят себе принимать эти напитки», — пояснил врач.

По его словам, также к алкозависимости может привести патология центральной нервной системы как внутриутробного, так и приобретенного происхождения. Причиной могут быть черепно-мозговые травмы, токсические поражения центральной нервной системы неалкогольного генеза.

Также Кочегуров отметил психологические и социальные причины возникновения алкозависимости. Например, люди, легкомысленно относящиеся к своему здоровью и будущему, или те, кто обладает волевыми качествами, толкающими их к более рискованным формам поведения, либо наоборот излишне стеснительные и робкие люди могут пристраститься к алкоголю, потому что он делает их более раскованными и общительными.

К социальным факторам риска врач отнес доступность алкоголя населению, которая определяется законодательством страны и региона.

Медик добавил, что необходимо также учитывать и микросоциальные факторы, связанные с особенностями воспитания человека, с усвоением ценностей, либо направленных на поддержание здоровья, либо наоборот, к легкомысленному отношению к здоровью.

Специалист предостерег, что алкоголь обладает токсическим эффектом, от которого страдают не только нервные клетки, но и другие органы человека, прежде всего сердце, органы ЖКТ. Практически нет такой системы в организме человека, которая не испытывала бы токсического влияния алкоголя.

Питейное поведение: какие города больше всего страдают от «наливаек»
Предложения о запрете размещения таких заведений в жилых домах не встречают единодушного одобрения

9 января психиатр-нарколог Лев Благов описал звуковые и зрительные галлюцинации при алкоголизме. По его словам, обманы восприятия носят реалистичный, живой характер и очень похожи на реальные образы. При делирии, или белой горячке, человек испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации, как правило, угрожающего, страшного, пугающего характера.

Летом 2022 года ученые из Университета штата Аризона (США) выяснили, что одиночество в детстве и подростковом возрасте может привести к повышенному стрессу и проблемам с алкоголем в более взрослом возрасте. В эксперименте приняли участие более 300 студентов колледжей, которые рассказали об одиночестве в детстве, текущем уровне стресса и поведении, связанном с употреблением алкоголя, пишет «Ридус».

Ранее нарколог Олег Стеценко рассказал, как отличить похмелье от отравления алкоголем. По его словам, если прием алкоголя не носит систематического характера, то горячего душа, чашки кофе и жирного супа бывает достаточно, чтобы быстро восстановить работоспособность, отмечает телеканал «Звезда». Если это не помогает, речь уже идет об алкогольном отравлении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024