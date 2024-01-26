Чернышенко сообщил о намерении разыграть 283 комплекта медалей на Играх дружбы

Участниками Всемирных игр дружбы станут порядка 6,3 тыс. спортсменов, на соревнованиях будут разыграны 283 комплекта наград. Об этом 26 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«На соревнованиях Всемирных игр дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград, ожидается порядка 2,5 тыс. официальных лиц, осуществляется приглашение почетных гостей из иностранных государств», — цитирует ТАСС комментарий пресс-службы Минспорта.

Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Призовой фонд соревнований составит 4,6 млрд рублей.

Ранее, 20 ноября, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отмечал, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могут запретить РФ проводить Всемирные игры дружбы. Отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, Поздняков отметил, что он уже ничего не боится.

15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОК следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении мероприятия. Он добавил, что оно задумано как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований.