Поздняков указал на отсутствие у МОК и WADA права запрещать проводить Игры дружбы
Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могут запретить РФ проводить Игры дружбы, указал 20 ноября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Я считаю, что ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — заявил он «РИА Новости».
Отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, Поздняков отметил, что он уже ничего не боится.
Ожидается, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований составит 4,6 млрд рублей.
15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОК следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».
Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении Игр дружбы. Он добавил, что спортивное мероприятие задумано как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований.
Позднее, 17 ноября, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Игры дружбы, из-за того что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.