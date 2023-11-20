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Поздняков указал на отсутствие у МОК и WADA права запрещать проводить Игры дружбы

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Фото: РИА Новости/Ильнар Тухбатов
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Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могут запретить РФ проводить Игры дружбы, указал 20 ноября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Я считаю, что ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — заявил он «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, Поздняков отметил, что он уже ничего не боится.

Ожидается, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований составит 4,6 млрд рублей.

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15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОК следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении Игр дружбы. Он добавил, что спортивное мероприятие задумано как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований.

Позднее, 17 ноября, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Игры дружбы, из-за того что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

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