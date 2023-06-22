Вступить на испытания: как нашлась альтернатива Универсиаде

Многочисленные санкции в отношении российского спорта после года включили в себя не только отстранение команд и спортсменов от участия в большинстве международных соревнований. Ряд мероприятий мирового и европейского масштабов, которые должны были пройти на территории нашей страны, перенесены. В частности, намеченная на август 2023 года летняя Универсиада в Екатеринбурге не состоится в указанный срок. Но организаторы не растерялись и в качестве альтернативы придумали Международный фестиваль студенческого спорта. Эксперты и организаторы уверены, что он достойно заменит Универсиаду — и атмосферой большого праздника, и соревновательным уровнем.

Альтернативный вариант

Строго говоря, у Екатеринбурга еще не забрали Универсиаду полностью. Пока Международная федерация университетского спорта (FISU) лишь отложила мероприятие на неопределенный срок. Тогда как мужской чемпионат мира по волейболу – 2022, молодежный чемпионат мира по хоккею – 2023 в Новосибирске и Омске, взрослый чемпионат мира по хоккею – 2023 в Санкт-Петербурге перенесены в другие страны и уже прошли.

Универсиада-2023 в другом месте проведена не будет. Не исключено, что в последующие годы ее примет именно Екатеринбург. Организаторы сохраняют надежду на это, хотя признают — шансы невелики. И пока готовятся к поведению Международного фестиваля студенческого спорта, к которому уже почти готовы все объекты.

Запланировано участие студенческих команд из государств —участников БРИКС, ШОС и СНГ. Программа включает в себя 14 летних видов спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика. Планируемое количество спортсменов — 3,4 тыс. человек из 240 вузов. Они разыграют 193 комплекта наград. Помогать с организацией и проведением всех мероприятий будет около 3,5 тыс. волонтеров.

По мнению руководителя дирекции Международного фестиваля университетского спорта – 2023 Александра Чернова, занимавшегося также и организацией Универсиады в Екатеринбурге, намеченное на август мероприятие должно в полной мере продемонстрировать способность России даже в условиях санкций проводить соревнования высокого уровня.

— Хотим сделать всё, чтобы все гости, будь то участники или болельщики, получили удовольствие от посещения Екатеринбурга и самих соревнований, — заявил «Известиям» Чернов. — Буду рад, если представители каждой страны увезут домой хотя бы по одной медали. И, повесив у себя дома — в Африке, Латинской Америке, Азии, — каждый студент будет гордиться, что когда-то побывал на Урале и принял участие в таком масштабном мероприятии. Мы сделали всё, чтобы подготовиться к нему в соответствии со всеми мировыми стандартами, и это станет хорошей заменой Универсиаде.

По словам организаторов, то, что Универсиада в Екатеринбурге не состоится в 2023 году, не приведет к финансовым потерям для области, города и других структур, отвечавших за подготовку к этому соревнованию.

— Есть даже определенная экономия, — объяснил Чернов. — Когда мы готовились к Универсиаде, было множество жестких требований FISU по количеству мест на объектах, мест в деревнях с учетом потенциального приезда более широких делегаций, а также руководителей иностранных университетов и национальных студенческих спортивных организаций. Под фестиваль мы чуть смягчили требования. Плюс программа по видам спорта сократилась, что тоже привело к снижению нагрузки. Но по основополагающим требованиям, будь то безопасность, комфорт, питание, логистика, мы всё делаем в соответствии с высочайшими стандартами. Уверен, гости и участники в этом убедятся в августе.

Наследие

В Екатеринбурге построено шесть спортивных объектов, которые будут задействованы на фестивале. Речь о дворцах игровых видов спорта, водных видов спорта, дзюдо, детской академии тенниса «Гринвич», международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и центре художественной гимнастики. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт считает, что и после фестиваля объекты не будут простаивать, так как регион заранее озаботился вопросами наследия. Руководитель спортивного ведомства гарантировал их загрузку.

— Многие наши спортивные школы уже договорились об аренде новых объектов, — сказал «Известиям» Рапопорт. — У нас очень большое количество занимающихся дзюдо, плаванием, художественной гимнастикой и так далее. И школы желают тренировать детей в более вместительных и комфортабельных объектах. Так что даже в отсутствие соревнований мы загрузим объекты. И также хотим проводить турниры. Например, договорились с Федерацией плавания России, что в Екатеринбурге пройдут этапы Кубка страны. А также Европы и мира, когда нас вернут в международную систему.

Особое внимание организаторы оказывают деревне фестиваля, где будут во время соревнований проживать участники. Это аналог олимпийских деревень, сделанных по самым высоким стандартам. Как отметил ректор Уральского федерального университета (УФУ) Виктор Кокшаров, на территории которого расположилась деревня, построенные здания в дальнейшем пригодятся образовательному учреждению.

— Для нас важно, что будут построены новые кампусы, в которых мы сможем организовывать и проводить занятия для студентов по многочисленным новым направлениям и специальностям, — отметил Кокшаров. — Причем мы сможем также изменить под эти кампусы логистику: наличие рядом железнодорожной станции, перенос автобусных остановок, чтобы из любой точки города студенты могли спокойно доезжать на общественном транспорте и выходить рядом с местом учебы.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге в период с 19 по 31 августа.