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Тренер по единоборствам избил 11-летнего воспитанника в Ленобласти

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Фото: СК РФ
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В Ленинградской области тренер по единоборству избил 11-летнего воспитанника. Он задержан правоохранителями, сообщается 26 января на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, тренер избивал ребенка с июля по август прошлого года в детском лагере в Выборгском районе. Он бил не только руками, еще и ремнем и палкой.

«Следователями осмотрено место происшествия, получены объяснения от несовершеннолетних, посещавших секцию кикбоксинга, и их родителей», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее, 2 августа, на Камчатке тренер по физкультуре связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист». Перед отбоем несколько детей играли в комнате отдыха, 15-летнего подростка 27-летний инструктор по физкультуре связал веревкой. Позднее он был уволен. В отношении тренера возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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