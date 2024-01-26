Тренер по единоборствам избил 11-летнего воспитанника в Ленобласти

В Ленинградской области тренер по единоборству избил 11-летнего воспитанника. Он задержан правоохранителями, сообщается 26 января на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, тренер избивал ребенка с июля по август прошлого года в детском лагере в Выборгском районе. Он бил не только руками, еще и ремнем и палкой.

«Следователями осмотрено место происшествия, получены объяснения от несовершеннолетних, посещавших секцию кикбоксинга, и их родителей», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 2 августа, на Камчатке тренер по физкультуре связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист». Перед отбоем несколько детей играли в комнате отдыха, 15-летнего подростка 27-летний инструктор по физкультуре связал веревкой. Позднее он был уволен. В отношении тренера возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.