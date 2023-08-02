Связавшего подростка тренера в детском лагере на Камчатке уволили

На Камчатке тренер по физкультуре, который связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист», уволен. Об этом 2 августа сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Сегодня он уволен в связи с нарушением трудовой дисциплины», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, перед отбоем несколько детей играли в комнате отдыха. Пятнадцатилетнего подростка 27-летний инструктор по физкультуре связал веревкой. Он объяснил, что это было сделано «ради шутки».



«Проверка продолжается, в настоящее время готовятся акты прокурорского реагирования, в которых будет поставлен вопрос об ответственности виновных», — отметили в ведомстве.



В соцсетях распространялась видеозапись из лагеря, на которой подростки хватают за волосы связанного ребенка. Автор публикации объясняла, что на видео ее сын, а ролик прислал его друг. По факту произошедшего была начата проверка.

Накануне в Анапе (Краснодарский край) задержали педофила, который надругался над детьми в летнем лагере. Злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ.