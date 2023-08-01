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Педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере в Краснодарском крае

Мужчина подозревается в развращении пятерых школьниц в лагере в Анапе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Анапе (Краснодарский край) задержали педофила, который надругался над пятью детьми в летнем лагере. Об этом 1 августа сообщил источник «Известий».

Как сообщил собеседник издания, задержанным оказался 49-летний мужчина.

По словам источника, инцидент произошел ночью 29 июля в помещении детского лагеря. Злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ. Обстоятельства преступления выясняются.

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Ранее, 25 июля, в Омске суд приговорил 33-летнего Павла Живодера, признанного виновным в причинении травм двум малолетним детям, к лишению свободы на 14 лет. Он неоднократно наносил девятимесячному сыну своей сожительницы удары по голове и телу. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры мальчика.

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