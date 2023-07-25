Реклама
Прямой эфир
Политика
Патрушев заявил об эскалации США конфликта на Украине с помощью поставок боеприпасов
Мир
Совбез РФ назвал контртеррористическое взаимодействие приоритетным направлением БРИКС
Политика
ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами
Армия
Госдума увеличила штраф за неявку в военкомат
Экономика
Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод
Общество
Два человека пострадали в результате обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ
Происшествия
В Шереметьево к аварийной посадке готовится пассажирский самолет
Мир
Десятки китов выбросились на берег Австралии
Мир
Самолет Canadair упал во время тушения пожара в Греции
Авто
В России стартовали продажи кроссоверов BAIC Ruixiang X5
Спорт
Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Общество
Пострадавший при взрыве газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

Суд приговорил истязавшего младенца в Омске мужчину к 14 годам тюрьмы

0
Фото: Управление СК РФ по Омской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Омске вынес приговор 33-летнему Павлу Живодеру, признанному виновным в причинении травм двум малолетним детям, в виде лишения свободы на 14 лет. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«По данным следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года Живодер в отсутствие матери детей, заведомо зная о беспомощном состоянии девятимесячного сына своей сожительницы, неоднократно наносил ребенку удары по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Кроме того, подсудимый в это же время совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры мальчика», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого было возбуждено два уголовных дела по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Детей изъяли из семьи. Во время следствия мужчина находился под стражей. Вину он признал частично.

Приемный покой: как защитить детей от насилия
Почему в замещающих семьях не боятся обижать подопечных

Ранее, 3 февраля 2022 года стало известно, что омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в истязании сына сожительницы, которому нет и года. В результате множественных ударов ребенок поступил в медицинское учреждение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023