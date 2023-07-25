Суд приговорил истязавшего младенца в Омске мужчину к 14 годам тюрьмы

Суд в Омске вынес приговор 33-летнему Павлу Живодеру, признанному виновным в причинении травм двум малолетним детям, в виде лишения свободы на 14 лет. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«По данным следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года Живодер в отсутствие матери детей, заведомо зная о беспомощном состоянии девятимесячного сына своей сожительницы, неоднократно наносил ребенку удары по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Кроме того, подсудимый в это же время совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры мальчика», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого было возбуждено два уголовных дела по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Детей изъяли из семьи. Во время следствия мужчина находился под стражей. Вину он признал частично.

Ранее, 3 февраля 2022 года стало известно, что омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в истязании сына сожительницы, которому нет и года. В результате множественных ударов ребенок поступил в медицинское учреждение.