Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере

Следователем СК России было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей работником детского учреждения по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело квалифицируется по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Доклад по ситуации был оперативно доставлен председателю СК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что на Камчатке тренер по физкультуре, который связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист», уволен. По предварительным данным, перед отбоем несколько детей играли в комнате отдыха. 15-летнего подростка 27-летний инструктор по физкультуре связал веревкой. Он объяснил, что это было сделано «ради шутки». Позднее он был уволен.