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Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере

Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере
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Фото: РЕН ТВ
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Следователем СК России было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей работником детского учреждения по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело квалифицируется по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Доклад по ситуации был оперативно доставлен председателю СК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

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Ранее, 2 августа, сообщалось, что на Камчатке тренер по физкультуре, который связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист», уволен. По предварительным данным, перед отбоем несколько детей играли в комнате отдыха. 15-летнего подростка 27-летний инструктор по физкультуре связал веревкой. Он объяснил, что это было сделано «ради шутки». Позднее он был уволен.

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