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Качиньский предрек потерю суверенитета Польши из-за правительства Туска

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Фото: TASS/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER
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Правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском приведет страну к потере суверенитета. Об этом 26 января заявил лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

«Правительство обещало сотню конкретики, но реальность такова, что нарушается Конституция, нарушается закон, захватываются государственные органы, в том числе и прокуратура. Государственное телевидение и радио также были насильственно захвачены», — цитирует политика портал Interia.pl.

Также он указал на зависимость Польши от Германии. По его мнению, правительство республики часто «согласно на уступки» в отношении ФРГ, что является угрозой для ее суверенитета.

Кроме того, он напомнил о невыполненных обещаниях правительства относительно повышения зарплат учителей, увеличения необлагаемых налогом пособий, беспроцентных кредитов. Он указал, что также под сомнение ставится и ключевой для страны вопрос о строительстве Центрального порта связи атомных электростанций.

«В настоящее время в Польше нет действующей Конституции», — подчеркнул Качиньский.

В заключение он заявил, что польские власти не уважают Конституцию государства и в стране царит конституционный кризис.

«Нам предстоит утратить суверенитет», — резюмировал политик.

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Днем ранее Ярослав Качиньский призвал провести в республике досрочные парламентские выборы. Он заявил, что поведение представителей правящей коалиции «беззаконно, в связи с чем следует довести дело до досрочных выборов».

Выборы в сейм в Польше прошли 15 октября 2023 года. По их итогам парламентское большинство в 266 мест сумели создать оппозиционные партии левого толка, объединившиеся в коалицию во главе с премьер-министром Дональдом Туском. ПиС получила 194 депутатских кресла в 460-местном сейме.

Согласно Конституции, парламентские выборы проходят в стране один раз в четыре года.

В начале ноября 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции. В свою очередь Туск попросил его «больше ему не звонить».

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