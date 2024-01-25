Качиньский призвал провести в Польше досрочные выборы

Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский 25 января призвал провести в республике досрочные парламентские выборы.

Он заявил журналистам в здании сейма (нижней палаты парламента), что поведение представителей правящей коалиции «беззаконно, в связи с чем следует довести дело до досрочных выборов».

«Лучшим выходом станут переходный период, разумеется, с новым правительством и очередные выборы», — приводит его слова портал Interia.pl.

По словам Качиньского, необходимо прибегнуть к нерешительным методам для стабилизации ситуации в республике.

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Конституция перестала работать», — заметил он.

Выборы в сейм в Польше прошли 15 октября 2023 года. По их итогам парламентское большинство в 266 мест сумели создать оппозиционные партии левого толка, объединившиеся в коалицию во главе с премьер-министром Дональдом Туском. ПиС получила 194 депутатских кресла в 460-местном сейме.

Согласно конституции, парламентские выборы проходят в стране один раз в четыре года.

В начале ноября 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции. В свою очередь, Туск попросил его «больше ему не звонить».