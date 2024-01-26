Оппозиция Эстонии предложила вынести премьер-министру вотум недоверия

Глава эстонской Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме предложил лидерам фракций парламентских партий начать консультации по выражению недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи с проходящей в стране забастовкой учителей. Об этом 26 января сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

«Предлагаю начать консультации между всеми фракциями парламента, поддерживающими учителей, чтобы выразить недоверие премьер-министру в связи с ее неспособностью и нежеланием найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора и кризиса образования», — говорится в тексте письма Хельме коллегам.

Он обратил внимание, что на фоне учительских протестов ситуация изменилась, и теперь можно наблюдать политическое разделение не только между коалицией и оппозицией, но и внутри самой правящей коалиции.

По его словам, за улучшение условий труда учителей выступают и общество, и большинство парламентских партий, однако премьер-министр и возглавляемая ею Реформистская партия не могут или не желают разрешить ситуацию.

Ранее, 22 января, учителя и другие работники сферы образования Эстонии начали бессрочную забастовку и вышли на митинг к зданию парламента страны. Они выражают недовольство тем, что правительство до сих пор не выполнило данные им ранее обещания относительно повышения зарплат. Забастовка охватила как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения.

Акция эстонских учителей проходит на фоне протестов фермеров, которые охватили в январе ряд стран Европы. Во Франции, в частности, одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и добиваются упрощения бюрократических процедур ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Начало указанным событиям положили выступления фермеров в Германии из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.