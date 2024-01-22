В Эстонии учителя начали бессрочную забастовку и вышли на митинг у парламента

В Эстонии учителя и другие работники сферы образования в понедельник, 22 января, начали бессрочную забастовку и вышли на митинг к зданию парламента страны. Они недовольны тем, что правительство до сих пор не выполнило данные им ранее обещания относительно повышения зарплат. Об этом сообщает информационный портал Uued uudised esileht.

«Учителям очень конкретно было обещано повышение зарплаты как до, так и сразу после выборов, нынешняя неясная ситуация не оказывает положительного влияния на мотивацию, удовлетворенность работой и не дает никакой уверенности в будущем, по мнению учителей», — передает портал.

Забастовка охватывает как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения.

Как сообщил председатель Союза работников образования Эстонии Ремо Вольтри, число участников забастовки вероятно, может превысить 20 тыс. человек. В материале отмечается, что в настоящее время в ней участвуют 330 школ и 9471 учитель, а вместе с другими участниками забастовки это число составляет более 18 тыс.

Помимо повышения заработной платы, бастующие считают крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы исключить возникновение ситуации, когда зарплаты вопреки обещанием не поднимаются, в последующие годы. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с министерством образования и науки эстонский Союз работников образования хочет сосредоточить внимание на сопоставлении зарплат воспитателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.

Приостановка работы эстонских учителей, начавшаяся в понедельник, не единственная протестная акция в Европе. Европейские города уже несколько недель полны забастовщиков, они проходят в Германии, Франции и других странах.

Так, 15 января в Берлине прошла массовая забастовка, организованная профсоюзом немецких фермеров. По подсчетам полиции, в акции приняли участие более 8,5 тыс. человек на 6 тыс. тракторов и другой сельхозтехнике. 9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Неделя протестов аграриев стартовала 8 января. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» указал на то, что протесты фермеров, подобные тем, что происходят в ФРГ, могут разразиться во Франции и Нидерландах.

Тогда же кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак отметил, что митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ. При этом Дудчак выразил сожаление, что протесты направлены исключительно на экономические меры, которые касаются увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. По его мнению, немцы пока не осознают истинных причин происходящего в экономике страны.