Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Армия
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Общество
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

В Эстонии учителя начали бессрочную забастовку и вышли на митинг у парламента

0
Фото: ERR/err.ee
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эстонии учителя и другие работники сферы образования в понедельник, 22 января, начали бессрочную забастовку и вышли на митинг к зданию парламента страны. Они недовольны тем, что правительство до сих пор не выполнило данные им ранее обещания относительно повышения зарплат. Об этом сообщает информационный портал Uued uudised esileht.

«Учителям очень конкретно было обещано повышение зарплаты как до, так и сразу после выборов, нынешняя неясная ситуация не оказывает положительного влияния на мотивацию, удовлетворенность работой и не дает никакой уверенности в будущем, по мнению учителей», — передает портал.

Забастовка охватывает как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения.

Как сообщил председатель Союза работников образования Эстонии Ремо Вольтри, число участников забастовки вероятно, может превысить 20 тыс. человек. В материале отмечается, что в настоящее время в ней участвуют 330 школ и 9471 учитель, а вместе с другими участниками забастовки это число составляет более 18 тыс.

Помимо повышения заработной платы, бастующие считают крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы исключить возникновение ситуации, когда зарплаты вопреки обещанием не поднимаются, в последующие годы. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с министерством образования и науки эстонский Союз работников образования хочет сосредоточить внимание на сопоставлении зарплат воспитателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.

Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе
Где еще могут начаться стачки и почему на сельхозсектор не хватает денег

Приостановка работы эстонских учителей, начавшаяся в понедельник, не единственная протестная акция в Европе. Европейские города уже несколько недель полны забастовщиков, они проходят в Германии, Франции и других странах.

Так, 15 января в Берлине прошла массовая забастовка, организованная профсоюзом немецких фермеров. По подсчетам полиции, в акции приняли участие более 8,5 тыс. человек на 6 тыс. тракторов и другой сельхозтехнике. 9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Неделя протестов аграриев стартовала 8 января. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» указал на то, что протесты фермеров, подобные тем, что происходят в ФРГ, могут разразиться во Франции и Нидерландах.

Тогда же кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак отметил, что митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ. При этом Дудчак выразил сожаление, что протесты направлены исключительно на экономические меры, которые касаются увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. По его мнению, немцы пока не осознают истинных причин происходящего в экономике страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024