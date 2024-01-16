В бундестаге допустили протесты фермеров во Франции и Нидерландах
Протесты фермеров, подобные тем, что происходят в ФРГ, могут разразиться во Франции и Нидерландах, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
«Мы уже видели несколько протестов фермеров во Франции и в Нидерландах, которые затем также привели к тому, что правительства изменили свою политику», — отметил он.
15 января в Берлине прошла массовая забастовка, организованная профсоюзом немецких фермеров. По подсчетам полиции, в акции приняли участие более 8,5 тыс. человек на 6 тыс. тракторов и другой сельхозтехнике. Неделя протестов аграриев стартовала 8 января.
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Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе