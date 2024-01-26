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МО назвало постановку «Сарматов» на дежурство одной из главных целей 2024 года

МО: одна из важных целей в 2024 году — постановка «Сарматов» на боевое дежурство
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство, а также передача Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ ракетоносцев Ту-160М и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 является основной задачей оснащения Вооруженных сил (ВС) РФ в текущем году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в пятницу, 26 января, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, важной задачей российского Минобороны в 2024 году является также передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», а также других подводных лодок и надводных кораблей.

На этом же мероприятии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подвел итоги поставок в российские войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры. Он отметил, что за прошлый год в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ были сданы объекты для нужд специальной военной операции (СВО), военного и специального назначения.

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения», — указал министр обороны России. Он добавил, что все запланированные мероприятия были полностью реализованы.

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19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что роль российской ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире, в текущих условиях существенно выросла. При этом, по его словам, за 2023 год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%, а морской компоненты — практически 100%.

Ранее, в октябре, Путин сообщил о завершении работ над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство. Также он заявил о проведении последнего успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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