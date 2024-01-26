Россия увеличила экспорт шоколада в Китай на 200%

По итогам 2023 года экспорт российского шоколада в Китай превысит 33 тыс. т, прогнозируют в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД». Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации 26 января. Как там отметили, этот показатель практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022-го, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тыс. т.

Эксперту уточнили, что китайский рынок становится одним из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Рост объема поставок отчасти стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, уточнили в ассоциации. В то же время там добавили, что основные причины успеха российских производителей кондитерской продукции — целенаправленная и кропотливая работа по позиционированию продукции на рынке КНР, укрепление торговых связей с китайским бизнесом; расширение и адаптация ассортимента под запросы потребителей.

В «АСКОНД» предположили, что дальнейший рост поставок шоколадной продукции из РФ в КНР будет связан с объемом поддержки государства в вопросе продвижения российской кондитерской продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР в частности.

Ранее, 9 декабря 2023-го, сообщалось, что россияне стали больше покупать шоколада. Как отмечается, в исследовании В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке», спрос на шоколадные плитки за лето прошлого года вырос на 65% по сравнению с 2022-м, спрос на батончики увеличился на 25%. Генеральный директор «на_полке» Екатерина Скрибцова предположила, что увеличение продаж сладких продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков, сохранится в ближайшее время.