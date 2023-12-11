Россияне стали покупать больше шоколада в 2023 году

В 2023 году россияне стали больше покупать шоколада. Об этом говорится в результатах исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке», с которыми ознакомились «Известиям» 9 декабря.

Уточняется, что спрос на кондитерские изделия обычно падает с конца весны и до осени. Однако с мая по август 2023 года было куплено 79% от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых.

При этом эксперты отметили, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м. Говоря о шоколадных батончиках, они обратили внимание, что спрос за лето этого года увеличился на 25% в сравнении с предыдущим годом и почти в два раза по сравнению с летом 2021-го.

«Обычно у шоколада есть стандартная сезонность: провал продаж летом и рост осенью, но не в этом году. Ни в шоколадной плитке, ни в шоколадных батончиках провала в продажах во время летних месяцев не случилось. В этом году товары с высоким содержанием сахара, в принципе, растут динамичнее всего», — сказала генеральный директор «на_полке» Екатерина Скрибцова.

Она предположила, что увеличение продаж сладких продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков, сохранится.

Ранее, 1 ноября, врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина рассказала, что горький шоколад считается более полезным, потому что в нем содержится меньше сахара, содержание какао составляет от 55 до 70%. Наименее полезным считается молочный, а особенно белый шоколад, так как в нем больше сахара и меньше какао. При этом эксперт объяснила, что при желании снизить количество потребляемых калорий хорошим вариантом может стать шоколад с подсластителем, но есть его много не стоит.