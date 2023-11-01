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Врач назвала допустимое количество шоколада в день

Врач Амеличкина: в день допустимо съедать не более 30 г горького шоколада
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Creativ Studio Heinemann
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Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина рассказала, сколько шоколада можно съедать в день.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 1 ноября, специалист отметила, что горький шоколад считается наиболее полезным, поскольку в нем содержится меньше сахара, содержание какао составляет от 55 до 70%. Наименее полезным считается молочный, а особенно белый, шоколад, потому что в нем больше сахара и меньше какао.

Амеличкина указала на то, что хорошей альтернативой при желании снизить количество потребляемых калорий может стать шоколад с подсластителем. Между тем много его есть не стоит, поскольку подсластители могут вызывать вздутие живота, тошноту и диарею.

Врач подчеркнула, что в день не стоит съедать более 30 г горького шоколада или 15–20 г молочного. Она указала на то, что регулярное чрезмерное употребление шоколада увеличивается риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе. Со временем это может спровоцировать набор лишнего веса, развитие сахарного диабета, болезней печени и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого шоколад не рекомендуется детям до трех лет, пациентам с сахарным диабетом и тем, кто страдает от аллергии на шоколад. С осторожностью есть шоколад стоит людям с гипертонической болезнью, поскольку в нем содержится кофеин, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и тем, у кого этот продукт вызывает изжогу.

Помимо этого, по словам Амеличкиной, лучше ограничить количество шоколада в рационе при подагре, поскольку в нем содержатся пурины. Заменить его можно мармеладом, зефиром, пастилой. Для сокращения калорий стоит выбирать шоколад с заменителями сахара.

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31 октября диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколад может предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, он разжижает кровь и особенно полезен людям старше 50 лет. Врач объяснила, что в продукте содержится большое количество антиоксидантов, благодаря чему кусочек шоколада считается омолаживающей добавкой, сообщает телеканал «360». Кроме того, микроэлементы в составе шоколада сокращают скорость старения и снижают риски развития рака. Также шоколад богат магнием, который оказывает благоприятное действие на работу костной и нервной систем, пишет RT.

В августе нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, что отличить настоящий шоколад от подделки можно по наличию в нем ингредиентов «масло какао» и «какао тертое». Если этих ингредиентов нет в составе — значит, это не шоколад, а «шоколадная плитка», которая отличается от шоколада, как маргарин от масла.

В апреле врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что белый шоколад является наиболее вредным для здоровья видом шоколада. По ее словам, в таком шоколаде отсутствуют какао-бобы, а именно в них заключается основная польза шоколада из-за белка, антиоксидантов и других веществ. Также диетолог отметила, что вторым по вредности является молочный шоколад: в нем содержится слишком много сахара, пишет НСН. Опасным для здоровья может быть и шоколад с добавками.

Ранее американские ученые предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. По мнению ученых, в темном шоколаде содержатся антиоксиданты и минералы, которые улучшают кровяное давление, отмечает телеканал «Звезда».

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