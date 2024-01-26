Путин приехал в Петербург накануне 80-летия снятия блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января, прибыл в Санкт-Петербург накануне 80-летия снятия блокады Ленинграда.
Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе поездки планируется провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
Он добавил, что до совещания Путин примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомного ледокола «Ленинград».
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