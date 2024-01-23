В Петербурге прошел прием к годовщине полного освобождения Ленинграда

Торжественный прием, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялся 23 января в Мариинском дворце Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на сайте законодательного собрания города.

На мероприятие были приглашены ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда. Также в нем приняли участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, депутаты заксобрания северной столицы и его спикер Александр Бельский.

«Начинаем наши праздничные мероприятия с того, что передаем звезду города-героя на эти дни в наш Музей блокады для того, чтобы каждый мог прийти и посмотреть на нее — а потом она вернется обратно на хранение к нам. Что такое звезда героя? Это ваша звезда. Потому что вы и есть Ленинград — люди, сидящие здесь, которые пережили блокаду, отстояли наш город. Для нас большая честь сегодня приветствовать вас в этом замечательном зале», — сказал Бельский в приветственном слове.

Кроме того, Мезенцев передал в дар Петербургу и библиотекам новых российских регионов несколько сотен экземпляров книг «Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

«Сегодня на Россию оказывается беспрецедентное давление, как и на братскую Беларусь. Всё потому, что руководство наших стран определяет право свободного выбора, право чтить ветеранов, победивших фашизм. Совсем недавно мы видели, как вновь в ряде стран Восточной Европы варварски сносят памятники советскому солдату, унижают память старших поколений – граждан Советского Союза. Они унижают сами себя, попирая то, что было сделано ради их свободной жизни. Считаем своим долгом продолжать говорить о нашей великой победе. Нам дорого видеть, что совсем молодое поколение встаёт в караулы у Вечного огня. Мы говорим о подвиге, об успехах, о победах, но мы обязаны помнить, сколь горько далась эта победа, сколь многочисленны были жертвы, особенно первых месяцев и лет войны», – отметил Мезенцев.

Ранее, 18 января, в Петербурге состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 81-й годовщине прорыва блокады города.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.