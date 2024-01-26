Турпоток в Самарской области вырос почти на четверть в 2023 году

Самарскую область в 2023 году посетили 3,1 млн туристов, согласно аналитике «Больших данных». Это более чем на 21% выше показателя 2022 года. А за последние пять лет турпоток в регион вырос в 2,5 раза.

Как отмечает НИА «Самара», рост турпотока во многом связан с участием Самарской области в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Чаще всего в регион приезжают туристы из Москвы, и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, а также из Татарстана и Башкирии.

Объем трат туристов в 2023 году составил почти 26 млрд рублей, что на 47% больше, чем годом ранее. За последние пять лет показатель вырос в 4,5 раза.

На территории Самарской области оказывается поддержка общественных и предпринимательских инициатив. В 2023 году регион включили в топ-5 субъектов РФ по размеру суммы финансирования из федерального бюджета. Так, было поддержано 78 проектов в сфере туризма на сумму, превышающую 299 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Самарская область, по данным Роскачества, уже обогнала Волгоградскую по площадям плодоносящих виноградников. В реестре виноградных насаждений — семь виноградников.