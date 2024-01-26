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Lada Vesta начали продавать без подушек безопасности

«Российская газета»: начались продажи Lada Vesta без подушек безопасности
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В России начались продажи автомобилей Lada Vesta без подушек безопасности. Об этом 25 января сообщила «Российская газета» со ссылкой на одного из официальных дилеров марки.

Стоимость такого автомобиля составляет 1,46 млн рублей. Vesta оснащается 16-клапанным атмосферным мотором 1.6 мощностью 106 л.с. в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией.

В прайс-листах на официальном сайте Lada комплектация Vesta без подушек безопасности отсутствует. Самая доступная версия Comfort с 90-сильным мотором стоит от 1,24 млн рублей, а со 106-сильным — 1,51 млн рублей.

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В этот же день портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу компании
сообщал, что новая модель АвтоВАЗа — Lada Aura — получит версию для использования в такси. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой.

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