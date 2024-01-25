АвтоВАЗ выпустит Lada Aura в версии для такси

Новая модель АвтоВАЗа — Lada Aura — получит версию для использования в такси. Об этом 25 января сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предполагается, что отделка салона будет выполнена из ткани, в машине будет отсутствовать мультимедийная система с большим экраном, а приборная панель будет аналоговой вместо цифровой. Вместо мотора 1.8 в автомобиле может быть установлен агрегат объемом 1,6 л, работающий в паре с механической трансмиссией.

Lada Aura впервые была представлена летом прошлого года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

Тогда же на АвтоВАЗе предложили использовать Lada Aura в такси. По словам главы компании Максима Соколова, в автомобиле длиной 4,7 м будет просторно как водителю, так и пассажирам.