Противодействие экс-президента США Дональда Трампа помощи Украине приближает победу России. Об этом 25 января написала газета The Washington Post.

В статье рассказывается, что члены конгресса США от Республиканской партии были близки к тому, чтобы заключить соглашение, по которому финансовая и военная помощь Украине связывалась с ужесточением политики по защите границ. Однако из-за критики Трампа республиканцы стали отказываться от соглашения, отмечает «Газета.Ru».

Переговорщик от Демократической партии сенатор Крис Мерфи отметил, что судьба соглашения решится в ближайшие дни.

«Я думаю, что конференция республиканцев примет решение в ближайшие 24 часа относительно того, действительно ли они хотят что-то сделать или же они хотят оставить границу в беспорядке по политическим причинам. Если республиканцы сорвут это, президент РФ Владимир Путин выиграет <военную операцию>, и Европа окажется под угрозой», — заявил он.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря 2023 года. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.